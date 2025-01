Entretien avec Jérémie Priam auteur de La Légende Xenoblade chez Third Éditions

À quelques semaines de la sortie de La Légende Xenoblade, un ouvrage entièrement consacré à la saga Xenoblade Chronicles, j’ai eu l’opportunité de poser quelques questions, par mail, à Jérémie Priam. Il signe ici son tout premier livre chez Third Éditions.

1. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur la saga Xenoblade Chronicles ?

Xenoblade a joué un rôle important dans mon parcours de joueur. Le premier épisode m’a époustouflé à sa sortie en 2011 : alors que le JRPG était plongé dans une crise d’identité, le jeu a prouvé que le genre était encore pertinent, par sa réalisation, son gameplay ainsi que par la richesse des thématiques abordées et des messages adressés aux joueurs.

La série ne m’a plus quitté depuis : j’ai fait l’acquisition d’une Wii U pour l’épisode X en 2015 puis d’une Switch à l’occasion de la sortie de Xenoblade 2 un peu plus tard. Alors que le troisième épisode de la saga était sur le point de sortir, j’ai remarqué sur les réseaux sociaux l’annonce du concours tremplin de Third Editions, destiné à de nouveaux auteurs, portant sur le thème “les grandes séries du jeu vidéo”. Xenoblade s’est très rapidement imposé comme une évidence : je me suis lancé dans le concours en étant décidé à faire honneur à cette grande série.

2. Le livre s'adresse-t-il uniquement aux fans ou est-il aussi accessible aux personnes qui ne connaissent pas bien la série ?

Je me suis efforcé de rendre le livre accessible aux personnes qui seraient curieuses de découvrir la saga, en évoquant en exemple les coulisses de création des différents épisodes et en les replaçant dans leur contexte de sortie. Pour autant, le livre revient également sur les points clés des scénarios de chaque jeu et propose une analyse des thèmes et des inspirations portés par leurs créateurs : il est préférable de lire ces chapitres après avoir complété les épisodes concernés. J’ai voulu proposer un ouvrage qui puisse à la fois toucher les néophytes et combler les fans de la série comme les connaisseurs de la grande saga Xeno depuis Xenogears.

3. Comment avez-vous structuré vos recherches, étant donné l'ampleur et la profondeur de l'univers de Xenoblade Chronicles ?

J’ai eu la chance de disposer de nombreuses sources : les créateurs de la série se sont régulièrement exprimés au fil des années, que ce soit en anglais ou en japonais, ce qui a grandement facilité mon travail. J’ai aussi pu m’appuyer sur un wiki extrêmement bien documenté sur la saga Xeno, alimenté par la communauté des fans anglophones. Le travail de recherche, de compilation, de traduction et de vérification des sources a cependant été particulièrement chronophage, sans compter que je refaisais en parallèle chaque épisode en notant autant de détails que possible.

4. Avez-vous eu l'occasion de contacter Monolith Soft ou des membres de l'équipe de développement pour votre livre ?

Je n’ai hélas pas eu la chance de pouvoir m’entretenir avec des membres de Monolith ou de Nintendo pour l’écriture du livre. Les sociétés japonaises peuvent parfois être un peu frileuses face à ce genre d’exercice… L’avantage de cette situation, c’est que j’ai pu écrire ce livre en indépendance totale par rapport à ses créateurs, ce qui m’a permis d’évoquer en détail les points qui m’ont le plus impressionné, touché ou ému, mais aussi les petits aspects sur lesquels je suis plus réservé.

5. Quels ont été les plus grands défis rencontrés lors de l'écriture de ce livre ? Était-ce la barrière de la langue pour trouver les informations du côté de Monolith Soft ?

Comme je le disais plus haut, les têtes pensantes de Monolith, Tetsuya Takahashi en tête, ont donné de nombreuses interviews au fil des années pour expliquer leur vision créative, ce qui a été extrêmement précieux pour l’écriture du livre. La barrière de la langue, notamment pour les interviews uniquement disponibles en japonais, n’a finalement été qu’un problème relatif, dans la mesure où les outils modernes disponibles de nos jours font qu’il est relativement aisé de disposer d’une base de traduction, même s’il faut souvent la vérifier et la retravailler ensuite. Ce qui peut se révéler particulièrement long ! En dehors de cela, le plus grand défi s’est présenté lors de l’écriture, lorsqu’il a fallu synthétiser les récits de la saga, qui couvrent souvent plusieurs millénaires, sont souvent racontés de façon non linéaire et font intervenir de très nombreux personnages.

6. Votre livre s'intitule La Légende Xenoblade Chronicles. Cette saga est connue pour être aussi riche en gameplay et en systèmes qu’en narration. Selon vous, qu’est-ce qui fait de Xenoblade Chronicles une véritable 'légende' dans le paysage des JRPG ?

Xenoblade fait partie de ces grandes sagas du JRPG qui ont marqué les joueurs par leurs qualités visuelles, sonores, narratives et thématiques. Mais de façon plus personnelle, je considère qu’un des éléments qui participe à rendre un JRPG légendaire repose sur la capacité de celui-ci à émouvoir, à émerveiller, mais aussi à interroger les joueurs et joueuses, de leur donner envie de creuser davantage certains sujets après le générique de fin, et de se pencher sur d’autres œuvres culturelles afin de poursuivre le voyage qu’ils viennent de vivre. La saga Xenoblade remplit à merveille cette fonction.

7. Qu'est-ce qui distingue Xenoblade Chronicles des autres JRPG ?

Il n’y a pas beaucoup de JRPG qui associent avec brio des robots géants, des concepts philosophiques et des références à des religions anciennes ou à des concepts de psychologie analytique ! Une des choses qui m’enthousiasment toujours autant avec cette saga, c’est sa capacité à concilier des dimensions qui semblent opposées : la liberté laissée au joueur et le plaisir de se déplacer dans des environnements gigantesques et merveilleux, avec un récit riche et prenant, des protagonistes attachants et creusés, et une résonance philosophique certaine, sans être pour autant prétentieuse. C’est en accord avec le sens que Tetsuya Takahashi donne à Xeno, la rencontre entre des éléments différents, et ce qui naît de cette rencontre.

8. Les épisodes de Xenoblade Chronicles peuvent être joués séparément grâce à leurs histoires différentes et indépendantes entre les épisodes, mais aussi par leurs univers variés. Ils restent néanmoins liés par des thèmes communs. Comment avez-vous exploré ces connexions dans votre livre ?

Je trouve fascinante la façon dont les épisodes de Xenoblade, malgré le fait qu’ils peuvent être abordés de façon complètement indépendante, présentent des thématiques et réflexions en commun. Ils sont profondément liés au parcours de Tetsuya Takahashi, qui essaye depuis Xenogears à la fin des années 1990 de proposer son magnum opus. Les récits de Xenoblade sont pétris des interrogations, des réflexions et des craintes du créateur, et sont finalement de grands récits épiques comme les nouvelles étapes d’une histoire plus intime, et c’est ce que j’ai essayé de souligner dans mon livre.

9. Pensez-vous que Xenoblade Chronicles pourrait continuer à se renouveler tout en restant fidèle à son essence, ou la série a-t-elle fait le tour de sa formule actuelle ?

Bien que Xenoblade 3 représente l’aboutissement de la formule Xenoblade, je pense que la série est encore largement capable d’évoluer. Si les différents épisodes de la saga disposent d’une base commune, chaque titre est venu enrichir la formule initiale. Tetsuya Takahashi le répète souvent en interview : il ne veut surtout pas réaliser une série où la seule différence entre les épisodes interviendrait au niveau de l’histoire. Il a d’ailleurs prévenu que le prochain épisode de la série va déjouer les attentes des joueurs, et on peut lui faire confiance sur ce point.

10. Quel rôle joue la musique dans l’identité de la série, selon vous ?

La musique joue un rôle fondamental dans l’essence de Xenoblade, et ce rôle n’a fait que se renforcer au fil du temps. Les différentes OST présentent une grande cohérence tout en permettant à chaque compositeur d’exprimer sa personnalité. Les thèmes musicaux de la saga contribuent à donner vie aux mondes titanesques de la série, ainsi qu’à l’impact émotionnel des plus grands moments de l’aventure. Les compositeurs, Yasunori Mitsuda en tête, ont aussi entrelacé avec brio la musique et le récit dans Xenoblade 2 et 3, en créant de nombreux motifs associés à des personnages ou des idées qui sont utilisés à des moments clé, participant ainsi à enrichir la narration.

11. Y a-t-il eu un moment précis, une scène ou une expérience personnelle, où vous vous êtes dit : "Je veux écrire ce livre" ?

L’idée de ce livre m’est venue avant la sortie de Xenoblade 3, mais la sortie de ce dernier a été un véritable électrochoc. Encore davantage que les précédents opus, ce troisième épisode propose des questionnements plus intimes, plus graves aussi, à propos de la vie et de la mort, et de ce que l’on laisse derrière soi. Ces sujets sont abordés dans le jeu lors de cinématiques parfois bouleversantes, qui ont fait écho avec des événements personnels que je connaissais alors. Ça a été un véritable déclic et a renforcé mon désir de me consacrer entièrement à ce projet.

12. Si vous deviez classer les épisodes de Xenoblade Chronicles (incluant Xenogears et Xenosaga si vous le souhaitez), quel serait votre classement, et pourquoi ?

L’exercice est difficile ! J’aime évidemment beaucoup chaque épisode de la série, y compris ceux qui sont parfois sévèrement jugés comme Xenoblade X ou Xenoblade 2. Si j’ai moins d’affection pour les Xenosaga, n’ayant pas pu y jouer à leur sortie, je les considère tout de même comme des incontournables, ne serait-ce que comme points de bascule dans le parcours de Takahashi et de Monolith. Quant à Xenogears, c’est pour moi un jeu de légende, tout simplement. Si je devais m’essayer à un classement, ce serait quelque chose comme ceci :

1ers ex aequo : Xenoblade, Xenoblade 3, Xenogears

2e : Xenoblade 2, Xenosaga 3

3e : Xenosaga, Xenoblade X

4e : Xenosaga 2

13. En imaginant un nouvel épisode de Xenoblade Chronicles (4 ou X 2), quels éléments aimeriez-vous absolument voir explorés, que ce soit en termes de gameplay ou de narration ?

J’aimerais que la narration du futur épisode (qui est certainement déjà en développement) poursuive et creuse encore davantage la démarche de Xenoblade 3 au niveau du soin accordé à l’écriture des personnages. Au niveau du gameplay, je ne suis pas forcément très favorable au retour du monde ouvert intégral pour la suite de la série… Si les artisans de Monolith s’en sont brillamment sortis sur l’épisode X, il n’en reste pas moins que les difficultés de développement d’un jeu moderne en monde ouvert n’ont plus rien à voir avec celles du milieu des années 2010. Mais comme je l’ai dit plus haut, je pense qu’un nouvel épisode ne pourra que nous surprendre !

14. Si vous aviez le choix entre un Xenoblade Chronicles 4 ou un Xenoblade Chronicles X 2, lequel aimeriez-vous voir en priorité, et pourquoi ?

J’ai été frustré à l’époque par les nombreuses pistes laissées en suspens à la fin de Xenoblade X, et un deuxième épisode permettrait de creuser davantage l’univers et la narration de cet épisode, qui étaient les parents pauvres du jeu. Mais je pense que je préférerais tout de même la sortie d’un épisode 4 qui prendrait place dans un univers totalement nouveau.

15. Votre livre rejoint la collection dédiée aux JRPG de Third Editions. À votre avis, Xenoblade Chronicles est-il le Final Fantasy de Nintendo ?

La comparaison se tient ! Xenoblade est aujourd'hui la série de JRPG la plus emblématique de la firme de Kyoto (au côté de Fire Emblem, mais le genre du Tactical reste relativement plus niche) ainsi que le porte-étendard des capacités techniques des consoles Nintendo, comme les épisodes de la saga de Square en leur temps. Tetsuya Takahashi a lui-même travaillé avec Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy, lors de ses années chez Square dans les années 1990, et partage sa philosophie : vouloir proposer quelque chose de nouveau sur chaque jeu, et épuiser toutes les idées possibles avant de lancer le développement du titre suivant.