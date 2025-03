Xenoblade Chronicles X : un nouvel avertissement relatif à du contenu sexuel ajouté sur Nintendo Switch

Comme son nom l'indique, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est l'édition définitive du Xenoblade sorti en 2015 , en exclusivité Wii U. Si le jeu ajoute un nouveau chapitre et apporte quelques "améliorations", c'est globalement le même jeu et toutes celles et ceux qui y ont joué en 2015 ne devraient pas être trop surpris : c'est toujours un titre fort et très impressionnant (voir notre test complet).

Pour autant, sur Twitter, un(e) certain(e) Molly! a remarqué pas mal de suppression d'option de personnalisation, de chat ou encore d'échange d'objets. Par ailleurs, ce même compte a remarqué que si la classification PEGI 12 était la même pour les deux éditions, un nouvel avertissement de contenu sexuel a été ajouté sur Nintendo Switch.

Alors, on ne sait pas si c'est à cause d'un nouveau contenu ou si en dix ans , on est devenu plus sensible sur certains sujets ou si tout simplement, les avertissements sont désormais plus précis mais la présentation du jeu Nintendo Switch sur le site PEGI évoque que certaines options des personnages féminins font des allusions grivoises comme "j'y vais pour un petit coup vite fait".

A priori rien de véritablement sulfureux mais en attentant d'autres hypothétiques détails, retrouvez les avertissements de contenu des deux éditions ci-dessous pour y apprécier les petites différences, et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Questions relatives au contenu de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch



Ce jeu contient des représentations de violence non réaliste envers des personnages humains. Tout au long du jeu, le joueur et son groupe seront frappés et blessés par des ennemis. Les personnages humains grognent de douleur et peuvent être renversés en arrière ou au sol sans qu'aucune blessure ou trace de sang ne soit visible. Ce jeu présente également des représentations de violence réaliste à l'égard de personnages fantastiques. Une cut-scene du jeu montre un personnage empalant une créature extraterrestre, avec des effets de sang. Ce jeu contient des grossièretés telles que « bâtard », « pisse » et « trou du cul ». Les joueurs peuvent choisir le texte et la voix des personnages qu'ils utiliseront au combat. Certaines des options féminines contiennent des allusions sexuelles, telles que : « J'y vais pour un petit coup »

Questions relatives au contenu de XENOBLADE Chronicles X sur Wii U

Plusieurs cinématiques présentent une violence réaliste à l'égard de personnages fantastiques. Par exemple, une longue épée à pointes est plantée dans la poitrine d'un extraterrestre, tandis qu'un liquide brun s'écoule et que la créature se tortille de douleur. La violence non réaliste à l'encontre des personnages humains est également fréquente, tant dans le jeu que dans les cinématiques. Pendant le jeu, les personnages humains titubent, tombent et restent au sol lorsqu'ils sont vaincus, mais le réalisme de cette réaction est atténué par un effet de « fumée » fantomatique qui s'élève de leur corps. Dans cut-scene, on voit un personnage perdre son bras dans une explosion, mais au lieu de sang, ce sont des pièces électriques et du liquide bleu qui sont exposés. Le jeu contient quelques injures légères telles que « bâtards », « conneries » et « connards », ainsi que des mots offensants tels que « putain».

Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est l'un des derniers "grands" jeux Nintendo prévus sur Nintendo Switch en 2025 , avec Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A. Il est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

NOTRE TEST DE XENOBLADE CHRONICLES X: DEFINITIVE EDITION SUR NINTENDO SWITCH

Crédit image : @starfallblossom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lire aussi :

,

Présentation de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch

Luttez pour votre survie et explorez une vaste planète inconnue dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch. Cette version du RPG de science-fiction épique est enrichie de contenus additionnels, dont de nouveaux éléments scénaristiques ! C'est ici que se construit notre avenir Nous sommes en l'an 2054. La Terre a été détruite au cours d'une guerre entre deux espèces extraterrestres et l'humanité est au bord de l'extinction. Un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. En tant que membre du BLADE, votre mission sera de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l'humanité. Bienvenue sur Mira Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d'immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et de bien d'autres régions qui renferment chacune des secrets et de terribles menaces. Au cours de vos aventures, vous pourrez vous déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous vos yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d'obtenir de précieuses ressources. L'art du combat Faites votre choix parmi un large éventail de classes, d'attaques spéciales et de compétences pour tirer le maximum d'un système de combat aussi riche que profond. Une fois que vous aurez fait vos preuves au sein du BLADE, vous obtiendrez l'autorisation de piloter et de personnaliser votre propre Skell, un gigantesque exosquelette robotisé taillé aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre, sur l'eau et dans les airs ! Bâtissez la communauté de New Los Angeles En poursuivant l'effort de reconstruction, vous apprendrez à connaître les habitants de New Los Angeles, renforcerez les liens entre les membres de votre équipe, et débloquerez des quêtes qui vous permettront d'obtenir de l'équipement rare et toutes sortes de récompenses. Intégrez la division du BLADE de votre choix pour accéder à davantage de missions et rejoignez des escouades en ligne qui peuvent réunir jusqu'à 32 membres pour entreprendre des missions communes ou bien encore faire face à la menace des Ennemis du monde !

LISTE DES JEUX ATTENDUS EN 2025 SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :

Source : Nintendolife