Nintendo Switch : tous les jeux attendus en 2025

Si beaucoup de joueurs sont passés depuis quelque temps déjà en mode Nintendo SWITCH 2, pour le moment, Nintendo continue de faire la promotion de la première Switch, comme si de rien n'était. En même temps, on sait que la prochaine Switch sera rétrocompatible avec la console actuelle et que donc on pourra jouer aux jeux Switch sur sa nouvelle console.

On espère néanmoins que Nintendo assurera un line-up solide et exclusif à sa SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) car pour les fans de Nintendo de longue date, cela commence à devenir lassant de rejouer continuellement aux mêmes jeux...

En attendant, à l'occasion du passage à la nouvelle année, Nintendo a publié la liste des jeux à venir sur Nintendo Switch en 2025 et même après.

Une bonne façon de faire un point sur tout ce qui est déjà prévu sur Switch, les rééditions comme Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition et Donkey Kong Country Returns HD, et les nouveautés comme Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A.

Retrouvez cette liste, non exhaustive, ci-dessous.

LISTE DE JEUX A VENIR SUR NINTENDO SWITCH EN 2025

Donkey Kong Country Returns HD - Sortie en 2025

Écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots et bien plus dans Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch !

Légendes Pokémon : Z-A - Sortie en 2025

Une nouvelle aventure ambitieuse se déroulant à Illumis fera son arrivée en 2025.

Metroid Prime 4: Beyond - Sortie en 2025

Samus Aran, la plus grande chasseuse de primes de la galaxie, embarque pour une nouvelle mission dans Metroid Prime 4: Beyond, disponible en 2025 sur Nintendo Switch.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake – Sortie en 2025

Suivant la sortie de DRAGON QUEST III HD-2D Remake en 2024, la trilogie d'Elric se poursuit dans DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui fera son arrivée dans le courant de l'année.

Hello Kitty Island Adventure - Sortie le 30 janvier 2025

Embarque pour une aventure chaleureuse avec Hello Kitty et ses amis afin de rendre à une île abandonnée sa gloire d'antan.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur - Sortie en 2025

La série aux plus de 18 millions d'unités vendues à travers le monde. Résolvez des énigmes épiques pour progresser dans l'histoire de cette aventure de puzzle/fantaisie.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps - Sortie en 2025

Un nouveau chapitre de Fantasy Life qui transcende le temps !

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Sortie le 20 mars 2025

Luttez pour votre survie et explorez une vaste planète inconnue dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch.

Tomb Raider IV-VI Remastered - Sortie le 14 février 2025

Son héritage perdure !

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist - Sortie le 22 janvier 2025

Un RPG d'action et d'exploration en 2D dans le royaume désolé de Brumeterre.

Hollow Knight: Silksong - Sortie à déterminer

Découvrez un immense empire hanté dans Hollow Knight: Silksong sur Nintendo Switch.

Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux – Sortie le 25 mars

Créez votre propre Hobbit et installez-vous à Lézeau dans ce jeu de simulation de vie paisible qui se déroule dans la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Mijotez de bons petits plats à partager, détendez-vous à l'auberge et décorez votre propre maison !

Sid Meier's Civilization VII - Sortie le 6 février 2025

Construisez ce en quoi vous croyez

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo - Sortie à déterminer

Voyagez dans le cosmos, découvrez de nouveaux mondes et testez vos compétences de Maître Constructeur.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION - Sortie le 27 fevrier 2025

Des chefs-d'œuvre intemporels de l'histoire des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! sont de retour !

Tales of Graces f Remastered - Sortie le 17 janvier 2025

Tales of Graces f est de retour dans une version plus somptueuse et facile à jouer ! Le jeu inclut également Lignée & Héritage, un épilogue au scénario principal !

Ys Memoire: The Oath in Felghana - Sortie le 7 janvier 2025

Le légendaire Ys est de retour, remasterisé pour Nintendo Switch™

Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition - Sortie le 23 janvier 2025

Le magnifique jeu de combat en 2,5D arrive sur Nintendo Switch™ !

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars - Sortie le 6 mars 2025

Suikoden I et Suikoden II font leur retour en version remastérisée HD !

Shantae Advance: Risky Revolution - Sortie en 2025

Les aventures de Shantae font leur grand retour dans la suite de la saga tant attendue !

METAL SLUG ATTACK RELOADED - Sortie à déterminer

De l’action pure et dure et des commandes simples à prendre en main ! Notre jeu favori, METAL SLUG, est de retour dans une version défense de tours !

Phantom Brave: The Lost Hero - Sortie le 30 janvier 2025

Prenez la mer pour sauver la situation dans ce tactical RPG haut en couleur !

Rift of the NecroDancer - Sortie à déterminer

Aidez Cadence à évoluer dans le monde moderne en réparant les failles ayant ravagé sa vie

Capcom Fighting Collection 2 – Sortie en 2025

La nouvelle collection de combat de Capcom s'invite sur le devant de la scène ! Huit jeux de combat signés Capcom, parmi lesquels Power Stone et Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millenium 2001, s'apprêtent à faire parler leurs poings sur Nintendo Switch !

DECAPOLICE - Sortie en 2026

Une histoire de détective pleine de mystères dont les enquêtes s'étendent jusqu'au monde virtuel

Alors, y-a-t-il des jeux qui vous font de l'oeil ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

