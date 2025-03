Tomodachi Life plus fort que la Nintendo Switch 2 au Japon

Le Nintendo Direct diffusé jeudi dernier a permis de découvrir quelques nouveaux jeux à venir sur Nintendo Switch (voir tous les détails ICI). On ne peut pas dire que c'était le Direct du siècle mais il y avait quelques annonces sympas notamment la dernière, officialisant l'arrivée d'un tout nouvel opus de Tomodachi Life sur Nintendo Switch.

A priori, on a déjà connu plus spectaculaire comme derniière annonce de jeu dans un Nintendo Direct. Quoique...

Il semblerait que le titre frappadingue sorti en 2014 sur 3DS ait encore quelques fans, notamment au Japon.

En effet, sur le compte YouTube de Nintendo Japon, le trailer de Tomodachi Life : Une vie de rêve comptabilise déjà plus de 1,4 million de vues ce qui en fait la vidéo la plus vue du Direct (qui a d'ailleurs battu des records de vues dans le monde); et sur le réseau social X, le jeu a explosé le compteur de "like" avec près de 403 000 "J'aime" faisant carrément mieux que la publication qui avait relayé la première vidéo de la Nintendo SWITCH 2 liké "seulement" 385 000 fois !

D'ailleurs, Tomodachi Life : Une vie de rêve tient à priori désormais, le record de "like" sur le compte X de Nintendo Japon !

Mais en y regardant de plus près, aux Etats-Unis et en France, la démonstration d'amour des fans est aussi assez impressionnante avec, respectivement 188 000 et 6000 J'aime sur X ce qui en fait, là encore, le jeu le plus aimé (et de loin) du Nintendo Direct.

Tomodachi Life : Une vie de rêve est clairement le genre de jeu qu'on a pas vu venir et que la presse spécialisée aurait même tendance à mépriser mais qui pourtant est attendu manifestement par beaucoup de joueurs.

Ils devront cependant patienter plusieurs mois avant de retrouver les délires foutraques de Tomodachi Life : Une vie de rêve puisque le jeu, comme Rhythm Paradise, autre jeu annoncé lors du Direct, n'est attendu qu'en 2026 sur Nintendo Switch.

Tomodachi Life : Une vie de rêve : Tomodachi Life fait son retour avec le premier opus de la série depuis plus de 10 ans. Créez des Mii à votre image ou à l'image de vos amis, de votre famille... ou même de qui vous voulez ! Partagez ensuite leur quotidien dans une île en bord de mer. Impliquez-vous dans leurs relations et découvrez les mille et une façons dont les Mii interagissent. Vous pourrez même visiter leurs rêves ! Tomodachi Life : Une vie de rêve fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch.

