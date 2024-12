Nintendo SWITCH 2 : de nouveaux visuels en fuite sur le net

La prochaine console de Nintendo devrait officiellement être dévoilée d'ici mars 2025.

En attendant, les infos se comptent sur les doigts d'une main. On sait qu'il s'agira bien d'une nouvelle nouvelle Nintendo Switch, qu'elle sera rétrocompatible avec l'ancienne et qu'on y retrouvera aussi le NINTENDO SWITCH ONLINE. A part ça, pas grand chose. Même le nom de la nouvelle console est un mystère : Nintendo SWITCH 2, NS2, SWITCH 2, Super Nintendo Switch, New Nintendo Switch , Super SandWitch Cornichon ?

Tout est possible.

Depuis quelques temps, une sorte de consensus dans les rumeurs laissent penser que la nouvelle console sera très proche de la console actuelle mais légèrement plus grande incluant (peut-être) un micro et proposant de nouveaux Joy-Con, là encore très proches des "anciens" si ce n'est qu'ils sont magnétiques et ont des boutons agencés différemment.

Par le biais de fabricant d'accessoires, des esquisses des visuels de la nouvelle console ont commencé à envahir le net comme dernièrement ICI.

Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de créer un mock-up, ne serait-ce qu'avec l'IA. Néanmoins, suite à la dernière rumeur, une nouvelle salve de visuels a déferlé sur le net.

Un fabricant d'accessoires chinois vient en effet de poster sur Facebook, ce qu'il présente comme des visuels de la prochaine console. A dire vrai, on y voit tout ce que els dernières rumeurs ont prétendu. Si vous voulez y jetez un coup d'oeil, de nombreux sites et comptes X ont publié les images.

Gardez cependant bien en tête qu'il ne s'agit que de rumeurs et qu'à ce stade, tout est possible. Encore un peu de patience d'ici moins de quatre mois, le rideau sera enfin levé sur la NS2.

En attendant des infos officielles, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

