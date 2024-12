La Nintendo SWITCH 2 dévoile quelques spécificités à travers de nouveaux accessoires

Il n'y a pas que le body de certains joueurs qui est ready pour la prochaine console de Nintendo, les fabricants d'accessoires sont chauds-bouillants !

Peu importe que Nintendo n'ait pas encore officiellement lancé sa console ni même officialisé son nom, de nombreux fabricants ont déjà pas mal d'accessoires à nous refourguer, pour celle qu'ils appellent déjà la Nintendo SWITCH 2 !

Ainsi, depuis plusieurs heures, des accessoires disponibles sur différents sites font le buzz sur le forum Resetera.

On y voit des étuis soi-disant conçus pour la NS2 mais très proches des étuis des Switch actuelles (avec lesquelles ils restent compatibles); des étuis dont certains sont floqués d'un "joli" logo Nintendo SWITCH 2 et dont d'autres laissent deviner une nouvelle console peut-être un peu plus grande et plus fine mais pas forcément, là encore, très différente sauf peut-être du côté des Joy-Con, plus imposants et moins "plats".

La protection d'écran de la NS2 est sans doute, plus évocatrice encore surtout avec l'image qui compare les différentes protection d'écran des différentes Switch. L'écran semble manifestement plus grand... Bon, une nouvelle Switch avec un écran plus petit aurait pour le coup été très surprenant mais la comparaison est assez frappante.

Cependant, faut-il le rappeler ? Tout ceci n'est que pure hypothèse et plan sur la comète en attendant que Nintendo ne se décide à présenter sa nouvelle Nintendo Switch, et chacun se fera son propre avis.

Le suspens devrait d'ailleurs prendre fin d'ici peu, les présentations étant prévues d'ici mars 2025.

En attendant, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Il y a huit ans, Nintendo dévoilait la Nintendo Switch... A quand l'annonce de la NS2 ?

LIRE AUSSI :