Légendes Pokémon : Z-A : des packs et des bonus de précommandes annoncés sur le My Nintendo Store + prix du jeu

Légendes Pokémon : Z-A. sera le jeu Pokémon de la rentrée sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

Si le titre vous fait de l'oeil, sachez que sur le My Nintendo Store, le jeu sera proposé dans différents packs nommés « Méga-Évolution », « Dresseur » et « Choix de Maître » et offrira un bonus de précommandes (une figurine "Partenaires Pokémon). Différents goodies pourront ainsi être obtenus selon les packs choisis dont des mugs, des pin's, une casquette et même un parapluie !

Les précommandes physiques seront ouvertes dès le 11 juin prochain sur le My Nintendo Store mais vous pouvez d'ores et déjà faire part de votre intérêt sur le site de Nintendo. Sur l'eShop, les précommandes des versions numériques du jeu seront ouvertes dès le lancement de la Nintendo SWITCH 2, soit le 5 juin 2025 .

En attendant, Nintendo a communiqué le prix initial du jeu sur les deux plateformes :

Si vous commandez l'une ou l'autre des deux versions vous obtiendrez donc, pour ce prix, le jeu + la figurine « Partenaires Pokémon » en bonus.

Retrouvez ci-dessous un aperçu de la figurine bonus et des différents goodies :

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : ZA - Nintendo Switch 2 Edition sortiront tous les deux le 16 octobre 2025 . Notez qu'un POKEMON PRESENTS sera diffusé en juillet prochain - voir ici.

LIRE AUSSI : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

Et toujours:

Source : Nintendo