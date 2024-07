Nintendo Switch 2 : Nintendo prend des mesures contre les scalpers

Après des années de rumeurs, l'annonce officielle du successeur de la Nintendo Switch, communément nommé Nintendo SWITCH 2 ou NS2, est désormais attendue avant mars 2025 .

Si pour le moment, on ne sait rien de cette nouvelle console, si ce n'est qu'elle appartiendra bien à la famille Nintendo Switch, on s'attend évidemment à ce qu'elle créé l'évènement à sa sortie. Si Nintendo se débrouille bien, et réussi sa transition, il se pourrait même que la nouvelle console génère une très forte demande avec, au bout du compte, un risque de pénurie pour la plus grande joie des scalpers du monde entier.

Pour mémoire, les scalpers sont des personnes qui spéculent sur le succès et les ruptures de stock d'un objet ou d'un appareil quelconque qu'ils achètent alors en masse afin de pouvoir les revendre ensuite à prix d'or.

C'est un phénomène désormais bien connu qui semble presque inévitable lors de la sortie d'une nouvelle console. Cependant, il semblerait que Nintendo soit bien décidé à le contrer avec la Nintendo SWITCH 2.

Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires de Nintendo, le président de la société, Shuntaro Furukawa​ a en effet répété que cette fois-ci, les joueurs n'auront pas à se tourner vers le marché des revendeurs parallèle car ils pourront acheter leur console en magasin. Pour cela, Nintendo va simplement anticiper la demande et produire suffisamment de consoles pour éviter la pénurie.

Une promesse réitérée dans le contexte incertain de "crise des semi-conducteurs" (des matériaux, à la fois conducteur d'électricité et isolant, qui sont désormais indispensables au fonctionnement des consoles mais aussi des smartphones, des tablettes ou encore de certaines voitures, dont la demande a explosé) même si Shuntaro Furukawa se veut rassurant affirmant que contrairement à 2022, cette crise ne devrait pas affecter la production du nouveau modèle.

Alors, en cas de succès, la NS2 pourra-t-elle éviter les ruptures de stocks ? Il faudra évidemment attendre la sortie de la console pour le vérifier. Cependant, si certaines rumeurs prétendent que Nintendo a décalé de 2024 à 2025 la sortie de sa nouvelle console pour lui offrir un catalogue de jeux solide, il est possible aussi que la firme ait voulu sécuriser sa chaîne de production et assurer un nombre de consoles suffisant au lancement.

En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle