Nintendo champion des ventes de jeux en physique en Europe

Cela semble inévitable mais petit à petit, le marché du jeu vidéo tend vers le tout dématérialisé.

En attendant, il semblerait que le marché de jeux physiques ne soit pas encore mort.

En effet, THE GAME BUSINESS révèle que si en 2024 , le marché des jeux en boîte à chuté de près de 22% en Europe et que 2025 semble très mal parti, les joueurs sont toujours très attachés aux jeux physiques, et plus particulièrement sur Nintendo Switch.

En effet, en 2024 en Europe, les jeux physiques ont représenté près de 80% des ventes sur Nintendo Switch alors que sur PS5, c'était plutôt 36%.

Pour comprendre ces chiffres (qui tiennent compte uniquement des jeux vendus à la fois en boîte et en version numérique) THE GAME BUSINESS relève que certains jeux sont plus systématiquement achetés en version boîte comme les jeux solo, les jeux d'action narratif, les jeux familiaux ou encore les jeux pour enfants alors que d'autres sont plus facilement téléchargés comme les jeux multijoueurs en ligne... Il y a aussi des licences qui petit à petit basculent et font finalement le gros de leurs ventes en numérique comme la série EA Sports FC dont le dernier opus s'est vendu en Europe à 62 % en téléchargement (contre 55% l'année d'avant).

Les grands jeux Nintendo semblent donc avoir la côte en version physique et la vente au détail traditionnelle est toujours pour certains jeux, un marché important; Et cela alors même que les enseignes spécialisées ont tendance à fermer les unes après les autres. D'ailleurs, en 2024, près de 80% des ventes de jeux en boîtes étaient réalisées sur des boutiques en ligne.

Pour autant, il semblerait que Nintendo soit résolu à accélérer la transition vers le tout numérique, ce qui pourrait expliquer la différence de prix affichée entre les versions physiques et numériques des jeux Nintendo SWITCH 2.

C'est donc un défi qui attend le secteur physique en 2025 et tout dépendra des jeux qui sortiront mais aussi du choix des joueurs.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement,

Source : Thegamebusiness