Suite au scalping et aux spéculations en masse, le prix d'achat de la Nintendo Switch s'effondre au Japon

Il y a quelques jours, on vous a relayé cette "folie du cashback" qui touche le Japon et incite certains à acheter des dizaines voire des centaines de Nintendo Switch afin d'en récupérer (via les sites de cashback) un pourcentage sur leur prix pour ensuite allez vite les revendre à des magasins spécialisés qui les rachètent à de très bons prix en fonction de l'offre et de la demande (voir tous les détails.) Une folie furieuse amplifiée par les ruptures de stocks de Nintendo Switch annoncée par Nintendo suite à l'épidémie du COVID-19 impactant sa chaîne de production et permettant de revendre les consoles fraîchement achetées quasiment à leur prix de vente voire même au-dessus !

Sauf qu'avec de telles quantités de Nintendo Switch achetées puis aussitôt revendues, la côte de la console dans les magasins spécialisés à mécaniquement chuté de façon spectaculaire passant de 40 500 yens à 32 000 yens (soit plus ou moins de 330 euros à 260 euros ...) Idem pour Ring Fit Adventure victime du même phénomène... Ainsi, si les premiers "scalpers"ont sans doute réussi à engranger un joli pactole, beaucoup d'autres doivent se retrouver aujourd'hui avec pas mal de consoles sur les bras...

