Compte Nintendo, code eShop, Nintendo Switch Online, transfert de données.. Tout ce qu'il faut savoir sur la Nintendo Switch

On y est ! C'est aujourd'hui, le 25 décembre , jour de Noël, un jour ou de très nombreuses personnes de par le monde s'offrent et reçoivent des cadeaux. Parmi les présents attendus cette année, on retrouve évidemment les consoles de la famille Nintendo Switch : la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et, la petite dernière, la Nintendo Switch - Modèle OLED. Des consoles, à priori très simples d'utilisation même si quelques étapes sont nécessaires pour pleinement en profiter notamment en créant et reliant son compte Nintendo. Si vous êtes gamer, cela ne devrait pas trop vous poser de problèmes- à moins qu'il y ait des soucis de connexion, ce qui ne serait pas trop étonnant... Par contre, si vous débutez ou si vous n'avez pas l'habitude, l'assistance du site Nintendo.fr vous ouvre les bras. Vous y retrouverez tout ce que vous devez savoir sur la console. Pour autant, malgré tout, vous aurez peut-être un peu de mal à retrouver la bonne information... Pour vous aider, voici une sélection de liens officiels qui vous mèneront directement aux pages importantes..

A propos du Compte Nintendo

Nintendo eShop et Nintendo Switch Online

Transfert de données d'une Nintendo Switch à une autre

Voir aussi :

Pour finir, un petit mot pour les nouveaux venus... Si vous venez d'acquérir ou de recevoir une Nintendo Switch : bienvenue dans la famille et sur Nintendo-Master ! N'hésitez pas à commenter nos news et en cas de questions ou de soucis, à vous tourner vers la communauté dont vous faîtes désormais partie.

Joyeuses fêtes à tous !

