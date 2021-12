Paper Mario : le hit original de la N64 de retour sur Nintendo Switch

Disponible depuis peu via le pack additionnel du Nintendo Switch Online, le catalogue de la N64 va s'enrichir d'ici quelques jours d'un nouveau titre emblématique du début des années 2000 : Paper Mario ! Classique indémodable, Paper Mario a posé les bases de la série toute entière avec ses combats au tour par tour hérités de Super Mario RPG et ses personnages et décors comme découpés dans du papier et échappés d'un livre "pop-up". Bourré d'humour et de second degré particulièrement savoureux, Paper Mario fait partie de ces jeux qu'il faut absolument avoir fait lorsque l'on est fan de Nintendo (et de la licence.) C'est donc une très bonne nouvelle qu'il revienne en version originale rénovée en haute définition. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer d'annonce (US) ci-dessous et pour comparaison, retrouvez aussi une vidéo de l'édition numérique du jeu sur la CV de la Wii U.

Paper Mario sera disponible dès le 10 décembre 2021 sur Nintendo Switch via l'abonnement au Nintendo Switch Online + pack additionnel

Mario ne repose que sur deux dimensions mais ses aventures ne sont pas plates pour autant ! Paper Mario mêle avec brio les facéties sur plateforme du brave plombier avec une quête de jeu de rôle hilarante tout en apportant un flot de personnages décalés et de défis déjantés. Embarquez dans une aventure épique à travers le Royaume Champignon pour sauver les esprits des étoiles des griffes de l'insatiable Bowser. En chemin, vous affronterez des ennemis dans des combats au tour par tour amusants, vous ferez équipe avec des partenaires uniques, vous découvrirez des minijeux secrets et vous ferez même un gâteau !

Voir aussi :

,

Voir aussi :