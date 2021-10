Nintendo Switch Online : le prix élevé du pack additionnel pourrait être lié aux "coûts de licence"

C'est en septembre dernier , lors d'un Nintendo Direct riche dont en annonces diverses et variées, que Nintendo a officialisé l'arrivée des bibliothéques de jeux N64 et Mega Drive sur Nintendo Switch via un pack additionnel équivalent à une nouvelle formule d'abonnement au Nintendo Switch Online. Une annonce plutôt bien reçue par les fans même s'il manquait une information capitale, Nintendo s'était bien gardé, à ce moment là, de donner le prix du pack additionnel. Et depuis vendredi, on comprend mieux pourquoi. En effet, le prix du nouvel abonnement, dévoilé à l'occasion de la diffusion du Nintendo Direct spécial Animal Crossing, est très élevé.

Pour pouvoir jouer en local et en ligne aux jeux N64 et Mega Drive mais aussi accéder gratuitement au DLC (payant par ailleurs) Happy Home Designer d'Animal Crossing, il faudra s'acquitter de la somme de 39,99€ / an pour un abonnement individuel (au lieu de 19,99€ ) et de 69,99€ / an pour un abonnement familial au lieu de 34,99€ (voir tous les détails ici.) Ainsi le prix de l'abonnement passe du simple au double... On vous a déjà dit ce que l'on pensait de ce tarif assez délirant dont on arrive pas à trouver la justification, dans notre édito spécial que vous pouvez toujours lire ici.

Si on a du mal à comprendre comment Nintendo a eu l'idée de ce drôle de mélange et pourquoi coûte-t-il si cher, Emily Rogers, une spécialiste des fuites et des rumeurs autour de Nintendo (dont on avait fait le portrait ici) qui collabore notamment au site Nintendo World Report avance une explication : ce prix élevé serait dû aux "coûts de licence." D'après ses sources, Sega serait " très, très bien payé". Apparemment, SEGA n'aurait que peu apprécié la Console Virtuelle de la Wii à cause de ses faibles ventes et cela expliquerait pourquoi la société aurait boudé celle de la Wii U. Mais tout ne serait pas à mettre sur le dos de SEGA ne serait pas le seul responsable du prix élevé du service. les autres éditeurs tiers de Capcom ou Konami auraient eux-aussi des "coûts de licence"... De plus, Emily Rogers, se demande quel accord ou arrangement Nintendo a passé avec Rare et Microsoft pour que Banjo-Kazooie revienne sur Nintendo Switch avec peut-être d'autres jeux...

Alors les "coûts de licence" de ces anciens jeux justifient-ils une telle augmentation de tarif ? Et si, oui, est-ce que cela vaut le coup ? En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et même si vous comptez vous abonner au pack additionnel dans les commentaires.

