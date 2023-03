Nintendo Switch Online : obtenez un code pour jouer en ligne pendant 7 jours gratuitement

C'est le printemps ! Et pour bien commencer la saison, Nintendo nous offre une nouvelle fois la possibilité d'essayer gratuitement le Nintendo Switch Online qui permet de jouer en ligne sur Nintendo Switch avec les joueurs du monde entier, d'enregistrer ses sauvegardes sur le Cloud, d'obtenir des articles exclusifs sur le My Nintendo Store mais aussi d'accéder à la bibliothèque de jeux NES, Super Nintendo et Game Boy. Ce n'est pas la première fois que Nintendo fait une telle offre et vous en avez, peut-être, déjà bénéficié mais notez que même dans ce cas, l'offre est ouverte à tous que vous ayez ou non déjà essayé le service gratuitement par le passé. Certes, on aurait bien aimé que Nintendo inclut à son offre d'essai le Pack Additionnel (pour jouer aux jeux Mega Drive, N64 et GBA mais aussi accéder gratuitement aux DLC de Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons) mais c'est tout de même une occasion à ne pas rater, si vous n'êtes pas encore passé du côté obscur de la Switch, ne serait que pour redécouvrir les vieux classiques du Game Boy... Pour activer votre offre, vous pouvez le faire à partir de l'onglet Nintendo Switch Online de l'eShop de votre console. Vous pouvez aussi dès à présent récupérer un code gratuit (contre aucun Point) ICI sur My Nintendo sachant qu'il faudra impérativement l'enregistrer avant le 26 mars prochain , date limite pour commencer son essai. Attention ! A la fin de l'essai, si le renouvellement automatique est activé, votre abonnement sera "renouvelé" pour 1 mois (soit 3,99€ ). A ce propos, pour mémoire retrouvez ci-dessous les différentes formules proposées et les tarifs actuels :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Nintendo Switch Online 12 mois : 19,99 € 3 mois : 7,99 € 1 mois : 3,99 €

NSO + Pack Additionnel 12 mois : 39,99€



Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Notez qu'un seul code peut être enregistré par compte Nintendo. Par ailleurs, n'espérez pas profiter de l'occasion pour acheter les manettes "classiques" exclusives au My Nintendo Store et, pourtant, réservées aux abonnés... Cela ne fonctionnera pas. De toute façon, il n'y a actuellement de disponible que les manettes NES... Pour finir, n'oubliez pas que si vous commencez votre essai aujourd'hui, vous pourrez jouer pendant six jours , gratuitement à la version Switch intégrale de FIFA 23 Édition Essentielle qui est disponible depuis hier dans l'offre "Jeux à l'essai"- Voir ici. Plus de détails sur le site de Nintendo et sur nos news dédiées.

Alors prêt pour commencer votre essai ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

,

Joy-Con défectueux : marche à suivre pour demander une réparation au SAV de Nintendo

,

Source : Nintendo