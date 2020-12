Crash Team Racing : Nitro-Fueled en essai gratuit sur Nintendo switch

Comme vous le savez probablement, pour jouer en ligne sur Nintendo Switch, il faut (sauf pour les jeux en téléchargement gratuit comme Fortnite) s'acquitter d'un abonnement payant au Nintendo Switch Online avec trois formules possibles : un abonnement pour un mois à 3,99 € , pour trois mois à 7,99 € ou encore pour un an à 19,99 (voir détails ici) Un abonnement qui donne accès à différents avantages et notamment à la possibilité d'essayer certains jeux en entier pendant une courte période. Celeste, Mario Tennis ACES ou encore Overwatch ont ainsi été "offert" en accès illimité pour le plus grand bonheur des joueurs qui ont pu ensuite décider de passer ou non à la caisse pour continuer à jouer, une fois l'offre passée.

Une bonne opération qui permet de découvrir les jeux proposés en profondeur (bien plus qu'avec une simple démo) et qui dès demain permettra de jouer à Crash Team Racing : Nitro-Fueled ! Le célèbre jeu de course sera accessible gratuitement dans tous ses modes du 30 décembre au 5 janvier pour tous les abonnés au service (aux Etats-Unis et en Europe) Notez que vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement Crash Team Racing : Nitro-Fueled dans votre console, dans l'attente de pouvoir commencer à jouer. Le jeu pèse près de 9.4 Go .