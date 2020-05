Celeste : à l'essai gratuitement pendant six jours sur Nintendo Switch

Celeste fait partie des trésors indies de la Nintendo Switch. Si vous n'y avez pas encore joué et que vous êtes abonné au Nintendo Switch Online , sachez que vous pouvez dès aujourd’hui jouer au jeu gratuitement pendant six jours. Un "cadeau" qui fera plaisir à tous les abonnés et qui pourra peut-être inciter ceux qui ne sont pas encore abonner à sauter le pas. Ce n'est pas la première fois que Nintendo propose ce genre d'offre et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir.