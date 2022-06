Pokémon Snap : le hit N64 revient la semaine prochaine via le pack additionnel du Nintendo Switch Online - Premières images

Nintendo vient d'annoncer que Pokémon Snap allait enfin rejoindre ce mois-ci la bibliothèque de jeux N64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Pour rappel, Pokémon Snap est un jeu sorti en 2000 sur Nintendo 64, qui vous invite à participer à un safari-photo Pokémon. Sur des rails, le but est de réussir à capturer en photo les Pokémon dans des séquences de leur vie sauvage. C'est un jeu très frais et coloré qui à l'époque de sa sortie avait fait sensation en étant perçu comme une exploitation intelligente et surprenante de la licence. Depuis, le jeu a eu droit à une suite tardive sur Nintendo Switch, New Pokémon SNAP.

Pour découvrir et redécouvrir le jeu original, rendez-vous le 24 juin 2022 en mettant à jour l'application N64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Notez qu'après Pokémon Snap, aucun autre jeu N64 n'est prévu pour le moment via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation du jeu et les premières images de Pokémon Snap sur Nintendo Switch ci-dessous.