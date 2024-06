Hollow Knight gratuit sur Nintendo Switch - En attendant l'annonce imminente de Silksong ?

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent jouer gratuitement à Hollow Knight pendant sept jours à partir d'aujourd'hui grâce à l'offre JEUX A L'ESSAI. Le célèbre jeu de la Team Cherry est donc entièrement jouable du 6 au 12 juin 2024 sachant qu'à terme, celles et ceux qui le voudront pourront l'acheter au prix de 7,49€. Notez que le jeu prend 5,4 Go d'espace de la mémoire ou la carte micro-SD de votre console.

Evidement, cette opération relance les spéculations sur la sortie de la suite du jeu, Hollow Knight : Silksong, annoncé depuis 2019 et toujours aux abonnés absents. Repéré récemment sur le net, il se pourrait que le jeu fasse enfin une apparition lors du Summer Game Fest 2024 (à voir dès 23H - Heure de Paris) et, pourquoi pas, sorte dans la foulée...

En attendant, vous pouvez retrouver une présentation d'Hollow Knight ci-dessous.

Hollow Knight sur Nintendo Switch inclut tous les packs de contenu sortis auparavant depuis son lancement en juin 2018 : Hidden Dreams, The Grimm Troupe et Lifeblood.

Plongez dans les ténèbres et bravez les profondeurs d'un royaume oublié dans Hollow Knight disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Dans ce jeu d'action et d'aventure en 2D plein de défis, vous explorerez le vaste monde interconnecté d'Hallownest, lèverez le voile sur des mystères fort anciens et viendrez à bout d'un mal menaçant.

Explorez un incroyable royaume souterrain

Profondément enfoui sur la ville crépusculaire de Dirtmouth, Hallownest abritait jadis une civilisation florissante, désormais ruinée. Elle attire sous terre les explorateurs et les voleurs en quête de gloire, de trésors et de réponses à des secrets fort anciens. Mais dans ses salles souterraines pillées rôdent aussi d'étranges créatures, corrompues par un poison mielleux suintant du sol.

Dans la peau d'un voyageur baptisé Hollow Knight, aventurez-vous dans ce royaume fantomatique et délabré, constitué d'un dédale de grottes, de couloirs et de cités en ruines. Les villes et les colonies éparpillées dans les profondeurs du sol abritent de bien curieux personnages. Quant à ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus pour explorer les moindres recoins, ils peuvent s'attendre à tomber sur des énigmes et des trésors protégés par de terribles créatures.

Affrontez de féroces ennemis

Si vous cherchez à vous enfoncer plus avant dans les ténèbres, préparez-vous à vous défendre contre des hordes d'insectes corrompus et effrayants.Faites preuve d'agilité pour échapper à leurs attaques, esquivez leurs projectiles, grimpez sur les murs pour prendre de la hauteur, puis passez à l'offensive grâce à votre fidèle épée et vos puissantes compétences.

Les ennemis vaincus laissent derrière eux des Geo, des fossiles à échanger contre de nouveaux objets et des raccourcis, ainsi qu'une mystérieuse énergie à utiliser pour revitaliser votre corps fatigué ou à canaliser pour obtenir de nouvelles et puissantes compétences. Si vous perdez un combat, votre ombre restera là où vous êtes tombé : pour récupérer vos richesses, vous devrez la retrouver et la vaincre.

De bien curieux personnages

Si la spéléologie vous fatigue, remontez à la surface pour arpenter l'étrange ville de Dirtmouth. Vous pourrez y acheter des objets avec vos Geo ou prendre conseil auprès de ses drôles d'habitants.

De très vieux objets appelés Charms sont aussi cachés dans des salles oubliées ou possédés par les incroyables personnages que vous croiserez durant votre quête. En trouvant ces Charms et en vous en équipant, vous gagnerez des compétences utiles : vous pourrez par exemple générer des insectes qui se battront rageusement à vos côtés, ou augmenter la quantité de Geo lâchée par les ennemis vaincus.

Symphonie de l'obscurité

De magnifiques dessins faits à la main, une animation classique en 2D et une remarquable partition originale donnent savamment vie à l'univers irréel d'Hollow Knight. Avec ses arrière-plans regorgeant de détails, ses personnages fantomatiques et ses environnements sombres et oniriques, Hallownest possède une atmosphère unique qui se dévoile pas à pas, tandis qu'une bande-son mélancolique et rêveuse accompagne Hollow Knight dans son voyage solitaire.

Enfoncez-vous dans un royaume souterrain maudit, battez de redoutables créatures et levez la malédiction qui frappe une civilisation d'insectes en plein délabrement dans Hollow Knight pour le Nintendo eShop sur Nintendo Switch.