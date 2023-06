Fire Emblem débarque sur l'application Game Boy Advance de la Nintendo Switch

Depuis le début de l'année , les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos ICI) peuvent (re)jouer aux jeux Game Boy Advance en HD (avec possibilité de jouer en ligne pour les jeux multi) grâce à une application dédiée (voir les infos LA). Pour le moment, le catalogue est encore un peu léger mais il grossit petit à petit. Dernièrement, les jeux de la série Super Mario Advance ont rejoint WarioWare, Inc, The Legend of Zelda : The Minish Cap, Kurukuru Kururin et les autres, en attendant l'arrivée de Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, Golden Sun et F-Zero Maximum Velocity, déjà annoncés.

Si on aimerait que Nintendo accélère un peu la cadence, on se réjouit d'apprendre que d'ici quelques jours , un classique de l'ère GBA va faire son retour : Fire Emblem. Pour mémoire, il s'agit du second titre Fire Emblem sorti sur GBA en 2003 et du premier à avoir eu les honneurs d'une sortie en Occident. Ainsi, beaucoup de joueurs ont découvert la série grâce à cet opus. Dès la semaine prochaine , les plus anciens vont donc pouvoir se confronter à leurs souvenirs, et les plus jeunes, parfaire leur éducation vidéoludique.

Fire Emblem sera disponible sur l'application GBA du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, le 23 juin prochain.

Fire Emblem, le grand classique du jeu de stratégie, est sorti pour la première fois en occident sur Game Boy Advance. Prenez les commandes d'une armée de novices et transformez-la en une unité de guerre redoutable. Une histoire captivante, des personnages attachants et un gameplay mémorable vous fascineront dès la première seconde. Avec une multitude de personnages de classes différentes et des facteurs tels que le terrain ou le climat, vous serez subjugué par la grande variété de scénarios de Fire Emblem. De plus, les commandes simples et le gameplay facile rendent ce jeu accessible même pour les débutants.