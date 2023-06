Fire Emblem est disponible sur la Console Virtuelle GBA de la Nintendo Switch

Si dans les faits il s'agit du septième épisode de la licence culte de Intelligent Systems, Fire Emblem sur GBA sorti en juillet 2004 en France est pour la grande majorité d'entre-nous le premier épisode que nous avons découvert sur le Vieux Continent. Histoire de nous replonger dans cette belle époque, Fire Emblem est de retour sur Nintendo Switch, et plus précisément dans la Console Virtuelle de la Game Boy Advance. Pour y accéder rien de plus simple, il vous suffit d'être en possession d'un abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, et de mettre à jour l'application afin de retrouver les récits épiques de Lyn, Eliwood et Hector.

Des batailles tactiques vous attendent dans Fire Emblem, le classique Game Boy Advance maintenant disponible via #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel ! pic.twitter.com/ui0ZXUYnYs — Nintendo France (@NintendoFrance) June 23, 2023