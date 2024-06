Summer Game Fest 2024 : le successeur de l'E3 à suivre aujourd'hui en direct

En attendant que Nintendo ne se décide à annoncer la date de diffusion de son Nintendo Direct (prévu ce mois-ci ), les jeux vidéo font leur festival d'été aujourd'hui avec le Summer Game Fest 2024, l'évènement qui a su profiter des faiblesses de l'E3, le célèbre salon des jeux vidéo de Los Angeles qui n'est désormais plus qu'un souvenir.

Prélude à une succession de conférences et d'émissions (dont Wholesome Direct, Xbox Games Showcase ou encore Ubisoft Forward) le Summer Game Fest 2024 promet son lot d'annonces, de présentations et d'avant-première à la manière des Game Awards (mais sans les récompenses). C'est d'ailleurs le même Geoff Keighley qui est aux commandes du show.

Bien que Nintendo ait décidé de faire cavalier seul en n'intégrant pas le festival malgré les appels du pied de Geoff Keighley, il est probable que dans le lot plusieurs jeux concernent malgré tout la Nintendo Switch. Pour le découvrir, rendez-vous dès 23h (heure de Paris) et même une heure avant pour le pré-show.

Comme d'habitude, on vous prépare une news récap' avec toutes les infos importantes au fur et à mesure et des news dédiées dans la foulée.

