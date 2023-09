Nintendo Direct : à voir dès MAINTENANT #NintendoDirect

On a failli attendre... Mais finalement, Nintendo a bien quelque chose à nous dire- et pendant près de 40 minutes ! On pensait tout savoir pour la fin d'année sur Nintendo Switch mais, à priori, Nintendo ait encore quelques surprises à révéler... Alors, que nous réserve la firme japonaise ? Une sortie surprise de nouveaux portages de jeux GameCube, Wii, 3DS comme Luigi's Mansion 2 ? Le retour des Zelda HD de la Wii U et de la licence F-Zero ? Un titre et des infos pour le jeu de la princesse PEACH ? Une date de sortie pour les amiibo Zelda TOTK, l'officialisation (enfin) de Tata Yoyo, le jeu ou encore l'annonce d'un jeu avec Donkey Kong ? Notre body est ready !

Alors, pour être précis, Nintendo explique que le Nintendo Direct permettra de "découvrir environ 40 minutes d'informations centrées sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver." et, techniquement, l'hiver commence le 22 décembre et finit le 20 mars 2024, ce qui laisse de la marge pour remplir le calendrier de sortie de la console (surtout que c'est surtout indicatif et non un cadre restrictif).

Alors, pour découvrir, on l'espère ensemble, ce nouveau Nintendo Direct, rendez-vous ICI aujourd'hui, jeudi 14 septembre , dès 16h (heure de Paris). Comme d'habitude, en parallèle, vous pourrez accéder à notre live blog, une news qui listera en direct, toutes les annonces et toutes les infos à retenir.

TOUTES LES ANNONCES ET DETAILS DU NINTENDO DIRECT A RETROUVER ICI

