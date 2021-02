Tales from the Borderlands s'annonce et se date en vidéo sur Nintendo Switch

Tales from the Borderlands le spin-off narratif développé par Telltale Games vient de s'annoncer en vidéo sur Nintendo Switch pour le 24 mars prochain . Le jeu se déroule entre les événements de Borderlands 2 et du troisième épisode et fait le pont entre les deux. L'aventure vous demandera de faire de nombreux choix qui impacteront drastiquement l'issue des événements. Prêts à retourner sur Pandore ? Retrouvez la nouvelle bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct ci-dessous :

La fameuse aventure narrative à choix multiples dans l'univers de Borderlands est de retour ! Situé entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3, Tales from the Borderlands suit l'histoire de deux narrateurs peu fiables et cupides, qui se retrouvent associés malgré eux pour une quête de grandeur. Vos choix façonneront cette histoire à votre image et vous mèneront à des dénouements inattendus, parfois hilarants, parfois larmoyants.



Explorez la planète impitoyable de Pandore dans la peau de Rhys, un employé qui rêve de prendre la place de l'infâme Beau Jack à la tête de la société Hyperion, et de Fiona, une brillante arnaqueuse capable de se sortir de n'importe quelle situation grâce à son incroyable bagou. Lorsqu'un marché douteux tourne mal, Rhys et Fiona doivent s'allier à contrecœur pour récupérer leur dû et repousser les gangsters vicieux, les bandits cannibales et la faune terrifiante qui se mettront en travers de leur chemin. De quelle façon choisirez-vous de rendre sa gloire à Pandore ?