Zelda, Pikmin, Mario... Que faut-il attendre du Nintendo Direct ?

Le voilà enfin ! Le premier Nintendo Direct de l'année, celui qui va donner le la des semaines et des mois à venir sur Nintendo Switch avec en point d'orgue, la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Evidemment, on se demande tous ce que Nintendo nous a réservé. Il y a bien eu quelques rumeurs comme la sortie d' Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp cette semaine (voir ici) ou encore les premières images de la Switch modèle OLED édition Zelda TOTK (voir là) mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Sachant qu'il n'y a très peu de jeux Nintendo annoncés pour 2023, Nintendo a donc de quoi nous surprendre avec des annonces inattendues. Et, bien sûr, on ne demande que ça ! En attendant la diffusion du Nintendo Direct, mercredi 8 février à 23h (heure de Paris) vos newsers préférés rebranchent leur clavier (et leur cerveau) et jouent les Madame Irma. Abracadabra !

On commence par l'avis du vaillant babidu (newser - testeur)

Voici mes prédictions pour ce Nintendo Direct de Février 2023

Ce dont je suis quasi-certain : Des nouvelles de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom . À moins de 100 jours de la sortie du jeu il est plus que temps pour Nintendo de nous dévoiler les nouveautés du jeu avec pourquoi pas un trailer aussi épique que celui de Breath of the Wild lors de la présentation de la Nintendo Switch. Avec en prime une probable présentation de la Nintendo Switch OLED spéciale Zelda et de sa date de sortie fin avril. Présentation de la saison 3 de Splatoon 3 . Nouvelles armes, nouvelles cartes et nouveau catalogue vous connaissez la rengaine. Teasing de la quatrième vague de courses pour Mario Kart 8 Deluxe qui sortira en mars. Deux circuits présentés au travers d'une courte vidéo comme la dernière fois. Présentation du premier DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope avec sortie dans la foulée. Bande-annonce du prochain DLC de Xenoblade Chronicles 3. Bande-annonce du second DLC de Fire Emblem Engage. Nouvelle bande-annonce pour Bayonnetta Origins : Cereza and the lost Demon Nouvelle bande-annonce pour Kirby's Return to Dream Land Deluxe et présentation de son épilogue.

Moins sûr mais tout de même probable : Première véritable bande-annonce pour Pikmin 4 et sa fenêtre de sortie. Annonce d'un nouveau Ring Fit Adventure. Premier teaser pour Metroid Prime 4 avec enfin de vraies images. Révélation de Kid Icarus Uprising Deluxe et de sa sortie cet été. Teasing de la troisième bande-annonce du film Mario qui sera diffusée lors du Super Bowl ce weekend. Sortie immédiate d' Advance Wars 1 + 2 avec une nouvelle bande-annonce. Nouveaux jeux Nintendo 64 Nouveau jeu Mario Sport , probablement Mario BaseBall. Annonce de la date de sortie d' Hollow Knight Silksong. Présentation du DLC solo de Splatoon 3 pour une sortie cet été.

De l'ordre du fantasme : Annonce d'une nouvelle licence Nintendo Le retour de F-Zero . Annonce du prochain Muso de Koei Tecmo, pourquoi pas un Xenoblade Chronicles Warriors. Annonce d'un DLC gratuit pour Super Mario Odyssey autour de la sortie du film Super Mario. Annonce que Sakurai est au travail sur un nouveau jeu et que nous aurons des nouvelles sous peu. Metroid Prime le Remaster tant attendu.



Passons maintenant à l'avis de notre vénérable arbre ggvanrom (relation presse - newser - testeur)

En tant que rédacteur, l'annonce d''un Nintendo Direct me met toujours les larmes aux yeux, parce que je sais que l'on va passer 3h à relayer toutes les annonces au milieu de la nuit ! Ce Nintendo Direct ne dérogera pas à la règle en commençant à 23h00. Comme toujours maintenant, je ne préfère pas me hyper inutilement. Je prends le Nintendo Direct comme il vient sans en espérer grand chose pour éviter d'être déçu. Et qui sait, c'est aussi l'occasion de voir débarquer de belles surprises !

Ma première attente se nomme bien évidemment The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Comme indiqué lors de notre précédent article, je ne garde pas une place de cœur à Breath of the Wild que je trouve trop éloigné de la formule que j'aime dans un Zelda, à commencer par une bonne narration. J'attends de voir si un éventuel trailer avec enfin un peu de gameplay et un point sur cette histoire. Nous dirigerons-nous dans une histoire plus sombre comme Majora's Mask à l'époque ? Suspense. En revanche je sais ce que je ne veut surtout pas voir !

Côté Pokémon , j'aimerai beaucoup avoir un communiqué officiel de Nintendo s'excusant de la qualité finale de Écarlate et Violet . En tant que testeur, c'est pas la première fois qu'on nous demande d'effectuer un test en nous garantissant que des bugs graphiques seront corrigés avec un patch day one, ce qui est généralement le cas. On était alors naïvement inciter à penser que pour la 9ème génération de monstres de poche on pouvait faire confiance... Erreur typique de débutant. Au final le jeu n'a pas volé les qualités que l'on a pointé du doigt, mais force est de constaté qu'en tant que testeur j'ai eu la sensation d'avoir été pris pour un Poichigeon à la sortie du jeu... Donc avant même d'annoncer un DLC entre 20 et 40€, j'aimerai beaucoup qu'un travail de fond soit effectué sur le jeu.



et , m'a réellement mis une baffe cette année. Si je ne me sens pas capable de me relancer dans l'aventure avec un éventuel New Game + qui pourrait être annoncé, j'attends impatiemment de découvrir quel sera le scénario de la fameuse extension. Préquel ? Suite directe ? Les joueurs attendent une réponse ! On a peut être du mal à réaliser, mais Super Mario Odyssey est sorti il y a plus de 5 ans maintenant. Peut-être serait-il temps de songer à un tout nouvel opus ? Deux cas de figure se profilent. Soit Nintendo Planche actuellement sur un nouvel épisode sur Switch, soit ils gardent cette cartouche pour l'éventuelle console qui lui succèdera. Peut être un jeu plus en phase avec le nouveau film réalisé par Illumination ?

Voilà pour mes attentes qui je pense restent très raisonnables. Bien sûr on n'échappera pas à toutes les petites surprises éventuelles, mais pour ça, je préfère laisser Nintendo me surprendre.

Et pour finir, voilà ce que j'en pense, moi, rifraff (rédacteur en chef - newser - testeur)

L'approche de la diffusion d'un Nintendo Direct est toujours un moment très excitant. Certains vous diront qu'il faut garder la tête froide, pour éviter ensuite d'être déçu par la suite. C'est sûr qu'en tant que fan, on a tendance à en vouloir trop et à espérer d'un coup tout ce qu'on aimerait trouver sur notre console. En même temps, j'ai coutume de dire que tant qu'on s'enflamme pour un événement comme les Nintendo Direct, c'est que le feu de la passion continue de brûler. On peut parfois jouer les blasés mais tant que les jeux vidéo continuent de nous faire rêver, on peut continuer à jouer .

Alors que nous réserve ce Nintendo Direct ? C'est difficile à dire car Nintendo peut avoir de grosses cartouches et les garder pour plus tard. Il y a de plus en plus de jeux qui sont annoncés pour une sortie rapprochée... Mais on va essayer de jouer les voyants en essayant de ne pas trop répéter ce que les camarades ont dit : Kirby, Cereza, Rayman dans les Lapins mais aussi Project Zero, Minecraft Legends, Lara Croft ou même la version Switch de Hogwarts Legacy auront peut-être le petit moment dédié. A part ça :

Franchement, sachant que, vraisemblablement The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive le 12 mai, j'ai envie de dire que le reste importe peu ! J'espère évidemment que le jeu sera la dernière annonce du Direct avec un nouveau trailer, même si je pense qu'on aura droit à un Zelda Direct un peu plus tard. ce sera probablement l'occasion de lancer officiellement les précommandes du jeu et de la console en édition Zelda TOTK.

En avril, le film Super Mario devrait créer l'événement. Difficile de croire que Mario ne sera pas à la fête aussi sur Nintendo Switch puisque l'idée, au départ est, aussi bien avec les films qu'avec les parcs d'attraction, de rameuter du monde sur Switch. Après tout est possible : un Mario Party spécial ? Pourquoi pas. J'imagine bien un nouveau Mario 2D dans l'univers du film ou alors, un Mario 3D dans le style de Bowser's Fury mais dans le royaume champignon du film (qui est aussi celui du parc). Je pense vraiment que Mario sera là.

Nintendo a tendance à puiser dans ses anciens catalogues comme la GameCube, la 3DS, la Wii ou la Wii U. Sur Wii U, il reste Xenoblade X, Nintendo Land ou encore les WiiUmasters des Zelda : tôt ou tard, ils reviendront. Alors, pourquoi pas là ? Sur Wii, j'aimerai bien revoir MadWorld et Epic Mickey. La Wii a vraiment beaucoup de jeux qui pourraient revenir (The Last Story ou Zack & Wiki par exemple) mais c'est le cas, à dire vrai, sur toutes les consoles. La GameCube aussi à ses pépites comme Viewtiful Joe, Metroid Prime ou Baten Kaitos... Bref, il y a le choix !

On pourrait aussi avoir des nouvelles et des dates des jeux déjà annoncés comme Pikmin 4 ou Disney Illusion Island, des exclusivités qui ne sont pas encore datées. Et ce sont des jeux que j'attends.

Les jeux comme Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure ou encore, dans un autre style, 51 Worldwide Games ont un public sur Switch et Nintendo devrait continuer à alimenter ce créneau.. C'est pas ce qui me fait le plus rêver mais bon, il en faut pour tous les goûts

Pour finir, j'espère des retours inattendus, des portages inespérés, des nouveaux jeux prometteurs, des indies de qualité (la suite de Road 96: Mile 0 par exemple) et encore plus de jeux anciens sur le NSO que ce soit des jeux N64 (Perfect Dark, Banjo-Tooie, Donkey 64...) ou autres (Game Boy, NDS, etc). je vise large sachant que comme souvent, je viserai à côté. Je veux avoir des petites étoiles plein les yeux et l'assurance que je vais encore bien m'amuser sur Switch cette année. Et puis, de toute façon, il y a Zelda, le 13 mai, donc tout ce qui sera annoncé sera un plus.

