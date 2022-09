Ubisoft Forward en approche avec Mario + The Lapins Crétins, Assassin's Creed, Skull and Bones...

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est le jeu Mario de l'année sur Nintendo Switch. Plus grande, plus belle, plus ambitieuse et épique, cette suite de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle s'annonce pour le moins explosive. En attendant sa sortie le mois prochain , Ubisoft vient d'annoncer un évènement spécial le 10 septembre prochain dans lequel on retrouvera le nouveau jeu mais aussi d'autres titres dont Assassin's Creed MIRAGE et Skull and Bones. Lors du pré-show, on devrait en outre avoir des nouvelles de Brawlhalla. Pour ne rien rater, rendez-vous le 10 septembre dès 20H35 pour le pré-show et à partir de 21H00 (heure de Paris) pour suivre ce nouvel UBISOFT FORWARD.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est attendu le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité du jeu à travers nos news et nos différents articles.