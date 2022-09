Ubisoft Forward : toutes les annonces

Aujourd'hui Ubisoft nous sort le(s) grand(s) jeu(x) avec un nouveau Ubisoft Forward (à voir ici) une conférence qui va nous présenter les prochains jeux et DLC Ubi à venir. Retrouvez ici, au fur et à mesure , les principales annonces. En espérant qu'il y en aura un peu pour Nintendo, à par Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance.

Cette news sera mise à jour régulièrement.:

Infos du pré-show :

Brawlhalla-vania : dès le 19 octobre, Castlevania débarque dans Brawlhalla

: dès le 19 octobre, Castlevania débarque dans For Honor dévoile sa nouvelle saison : La Dague du Mamono

dévoile sa nouvelle saison : La Dague du Mamono Indies Highlight : aperçu des jeux Indies : Second Stone, Two Falls, LAKE, Fell Seal: Arbiter's Mark, Evan's Remain, Astrologaster, The Last Friend et A Normal Lost Phone .

et A . The Crew 2 - Nouveau contenu.

- Nouveau contenu. Anno 1800 : nouveau DLC "De nouveaux Horizons", cet hiver.

: nouveau DLC "De nouveaux Horizons", cet hiver. Jouez gratuitement à tous ces jeux avec Ubisoft + gratuit pendant un mois jusqu'au 14 octobre

UBISOFT FORWARD :

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Présentation d 'une séquence de gameplay inédite

Présentation d 'une séquence de gameplay inédite Rayman sera le nouveau personnage jouable du DLC ! Voir détails ICI.

Présentation de Skull and Bones qui sort le 8 novembre sur Xbox, PS5 et PC.

qui sort sur Xbox, PS5 et PC. Riders Republic reçoit de nouveaux contenus avec l'extension BMX le 14 septembre

Saison 10 et saison 11 annoncées pour The Division 2

Premier aperçu de The Division : Heartland

Présentation du jeu mobile The Division : Resurgence

Présentation de Rainbow Six Mobile

Just Dance revient cette année avec des nouveautés

ASSASSIN'S CREED SHOWCASE