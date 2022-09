Just Dance 2023 - des nouveautés à foison pour la nouvelle édition du jeu qui débarque en novembre - Tous les détails

La conférence Ubisoft Forward diffusé hier (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) a été l'occasion, comme on s'en doutait, d'en apprendre plus sur le traditionnel Just Dance de fin d'année. Cette fois, on nous promet des nouveautés avec d'abord, un nouveau style graphique et l'arrivée de mondes en 3D. On pourra aussi choisir et personnaliser des personnages qui auront leur propre histoire. Le jeu proposera aussi du multijoueur en ligne pour danser avec ses amis. Par ailleurs, 40 nouveaux titres seront inclus dès le départ (voir les premiers morceaux révélés ci-dessous) mais de nouveaux titres seront ajoutés régulièrement tout au long de l'année. Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo ci-dessous ainsi qu'une présentation et des captures d'écran de Just Dance 2023.

Just Dance 2023 sera disponible le 22 novembre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch