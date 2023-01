Ubisoft annule trois jeux et voit le cours de son action dégringoler après la révélation de ses mauvais résultats financiers en 2022

Hier , Ubisoft a publié une mise à jour de ses résultats financiers pour l'année 2022 (voir notre news ICI.) Yves Guillemot le co-fondateur et PDG de l'entreprise française, y déclare être "clairement déçu" des résultats et reconnaît "une performance inférieure aux attentes de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023" notamment en décembre et en janvier (sans toutefois révéler les chiffres de ventes). En conséquence, Ubisoft va entreprendre "des décisions stratégiques et opérationnelles supplémentaires importantes" afin de s'adapter aux "conditions macroéconomiques affectant les dépenses des consommateurs" et au marché actuel qui, toujours d'après Yves Guillemot est tourné aujourd'hui vers "les méga-marques et les jeux Live persistant". Ubisoft s'est par ailleurs résigné à "arrêter le développement de trois projets non-annoncés" et plus des quatre titres déjà annulés en juillet 2022" et l'entreprise à revu à la baisse son objectif de net bookings au troisième trimestre passant de 830 millions d'euro à 725 millions d'euros . Si dans le même rapport, Yves Guillemot s'est dit malgré tout confiant quant à l'avenir, la réaction des marchés financiers a été immédiate avec une chute de près de 10,5% du cours des actions de l'entreprise à l'indice Dow Jones, soit leur cours le plus bas depuis 7 ans . L'année commence donc mal pour Ubisoft et les mois à venir s'annoncent déjà difficiles.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus de détails dans notre article spécial

Source : Morningstar