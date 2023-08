Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Le DLC Rayman contiendra un message caché

Attendu pour le 30 août prochain , en exclusivité sur Nintendo Switch, Rayman, la mascotte d'Ubisoft s'apprête à faire son grand retour dans un DLC dédié dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. David Soliani, le réalisateur du jeu et créateur de la licence vient d'annoncer que les joueurs qui termineront ce DLC à 100% pourront lire un message caché qui devrait leur plaire.

Annonce de Rayman 4 ? De Mario + The Lapins Crétins 3 ? Ou simplement remerciements aux fans d'avoir suivi cette licence déjanté sur deux épisodes ? Les paris sont lancés ! Faites vos pronostics en commentaires ! Voici le texte de David Soliani en entier :

Pour tous ceux d'Ubisoft Milan qui ont travaillé sur le DLC 3, c'était un rêve devenu réalité de pouvoir ramener Rayman dans l'univers de Mario + Lapins Crétins car Rayman est le premier jeu que j'ai fait quand j'ai rejoint Ubisoft en 1999.

J'ai travaillé sur Rayman pour GameBoy Color, les mouvements de Rayman, et à l'époque, les concepteurs ne créaient pas seulement la structure et les règles du jeu, mais aussi les niveaux. J'ai donc appris à faire mes premiers niveaux, à exploiter les limites de la console et de la mémoire, et pour moi, c'était un rêve de pouvoir ramener Rayman dans le DLC Phantom Show.

J'espère donc que la communauté et tous les joueurs de Rayman nous soutiendront autant que possible, car je suis en mission : ma mission est de ramener Rayman à la gloire qu'il mérite.

Entre autres choses, dans le DLC, il y a un message secret caché que les joueurs qui termineront le DLC à 100 % pourront lire !

J'espère donc que vous me soutiendrez et que vous l'aimerez !