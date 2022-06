Encore un signe de la diffusion imminente d'un Nintendo Direct

Nintendo s'apprête-t-il à diffuser un nouveau Nintendo Direct ? Pour le moment, le doute persiste... Depuis 2012 , c'est pourtant quasiment une tradition : Nintendo nous propose un Nintendo Direct en juin . C'est généralement un moment très attendu des fans qui permet à Nintendo de présenter son catalogue de jeux à venir pour la deuxième moitié de l'année , et notamment de confirmer son programme pour les fêtes. En même temps, cette "tradition" est intrinsèquement liée à l'E3, le grand salon des jeux vidéo qui pendant longtemps était considéré comme l'évènement le plus important de l'industrie des jeux vidéo aussi bien pour les joueurs que pour les professionnels. Pour preuve, la seule année ou Nintendo n'a pas publié de Nintendo Direct en juin, c'est précisément une année ou l'E3 avait été annulé. Alors, certes, c'était en 2020 , une année compliquée pour tout le monde... Cependant, difficile de ne pas y penser puisque cette année encore, l'E3 a été annulé et que généralement les Nintendo Direct de juin sont diffusé avant le 15 ...

Pourtant, comme de nombreux joueurs, on veut encore y croire. Une rumeur prétend d'ailleurs qu'il y aura bien un Direct ce mois-ci et que ce sera le 29 juin ... Cependant, il est clair que Nintendo peut aussi très bien faire autrement et se contenter d'utiliser les réseaux sociaux pour distiller ses informations ou encore utiliser des Nintendo Direct spéciaux ou Mini. Cette semaine d'ailleurs, un Xenoblade Chronicles 3 Direct a été publié (voir ici) et peut-être que Nintendo fera la même chose avec les autres jeux très attendus de 2022 dont on ne dispose pas encore de dates de sortie :Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Bayonetta 3...

Pour mémoire, en 2020 , les joueurs avaient attendu en vain le fameux Nintendo Direct de juin et ils avaient eu, à la place, un Pokémon Présents- voir là. Nintendo avait ensuite publié pendant tout l'été des "mini évènements". D'abord, trois Nintendo Direct Mini : Partner Showcase (de moins de 10 minutes ) : le premier en juillet (voir ici), le deuxième en août (voir là) et le troisième en septembre (voir ici.) En juillet , il y avait eu aussi un Nintendo Treehouse spécial , en août , un Indie World et en septembre un Super Mario Direct avec une sortie dans la foulée de Super Mario 3D All-Stars​. Quant aux autres jeux Nintendo de la fin d'année, ils avaient été dévoilés via les réseaux sociaux comme Pikmin 3 Deluxe, annoncé en août par un tweet pour une sortie en octobre (voir ici) ou Fitness Boxing 2 dévoilé en septembre pour une sortie deux mois plus tard (voir là.) Finalement, rétrospectivement, il y avait eu pas mal de choses (surtout qu'on en oublie sûrement) mais pas de Nintendo Direct standard.

Avec tout ça, on serait tenté de penser que l'histoire se répète. Pourtant, on sera nombreux lundi et mardi prochains à scruter les réseaux dans l'attente d'une annonce pour mercredi 29 . Le site Nintendo Life note que le My Nintendo Store sera précisément en maintenance à ce moment là et jusqu'au 29 juin.. . Peut-être, pour y ajouter de nouvelles références après la diffusion d'une vidéo ? Alors Direct spécial ou Mini : Partner Showcase ? Ou encore "vrai" Nintendo Direct ? D'après différentes sources, il y aura bien "quelque chose" ce jour-là mais reste à savoir quoi...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife