Nintendo Treehouse : LIVE ! Un nouveau jeu Nintendo Switch à découvrir en direct dès 19h

Petit rappel pour les étourdis ou pour celles et ceux qui débarqueraient de la planète "vacances", dès 19h , vous allez pouvoir ressentir un petit air d'E3 devant votre écran avec la diffusion en live d'une nouvelle session de Nintendo Treehouse (qui pour mémoire, est une section de Nintendo of America qui notamment localise les jeux mais aussi les teste.) Au programme de cette session de juillet 2020 : du gameplay de Paper Mario : The Origami King mais aussi la présentation d'un tout nouveau jeu basé sur une licence tiers (c'est à dire qui n'est pas une licence Nintendo) développé par WayForward...

Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et à apprécier (ou pas) le spectacle ! Et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.