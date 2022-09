OCTOPATH TRAVELER II annoncé sur Nintendo Switch

Pour une surprise, c'est une surprise ! OCTOPATH TRAVELER II a été annoncé lors du Nintendo Direct par Square Enix. La suite du premier RPG en 2D-HD sortira sur Nintendo Switch le 24 février prochain et cette fois-ci le titre n'est pas exclusif à la Nintendo Switch puisqu'il est aussi attendu sur Playstation 4, Playstation 5 et sur PC (via Steam). Dans cette suite à Octopath Traveler (sorti sur Nintendo Switch le 13 juillet 2018 ) huit nouveaux voyageurs prendront la route vers un destin héroïque.

Promettant des graphismes aussi sublimes qu'une histoire riche en profondeur et rebondissement, OCTOPATH TRAVELER II sera sans nul doute le JRPG de ce début d'année 2023 .