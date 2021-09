Chocobo GP - Square Enix dévoile un jeu de courses familial tiré de l'univers Final Fantasy sur Nintendo Switch

Dans le genre titre inattendu, Square Enix et Nintendo nous ont préparé une petite originalité. Avis aux amateurs de jeux de course et de l'univers Final Fantasy, Chocobo GP vient tout juste d'être annoncé sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au menu, des courses en solo, entre amis, ou jusqu'à 64 joueurs en online, nous permettant d'incarner quelques personnages mythiques de la licence Final Fantasy lors de courses endiablées qui rappelleront forcément un certain Mario Kart.

Attendu pour 2022 sans plus de précisions à l'heure actuelle, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de Chocobo GP.