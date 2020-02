La rubrique Nintendo Direct disparaît du site américain

Il se fait attendre depuis très longtemps et il est attendu par beaucoup. Le Nintendo Direct de ce début d'année n'est toujours pas décidé à pointer le bout de son nez, et il pourrait même s'éloigner.... Ainsi, sur le site américain de Nintendo, la rubrique dédiée aux Nintendo Direct a purement et simplement disparue, ce qu'à remarqué Midoji sur Twitter. Cette disparition est plus qu'intrigante et peut signifier de nombreuses choses :

Nintendo aurait-il supprimé la rubrique car le logo, voire le nom, des Nintendo Direct va changer ?

va changer ? Peut-être que le fonctionnement des Nintendo Direct va changer, et Nintendo souhaite donc "tourner la page" ?

va changer, et Nintendo souhaite donc "tourner la page" ? Ou peut-être que les Nintendo Direct sont désormais de l'histoire ancienne...

En tout cas, les fans de Nintendo attendent des nouvelles infos sur les sorties Nintendo Switch de 2020, et donc un nouveau Nintendo Direct. En espérant que l'attente touche bientôt à son terme, car au-delà de la sortie du prochain Animal Crossing fin mars prochain, nous sommes dans le flou total...