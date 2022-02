Portal : Collection Cubique - Les deux jeux cultes de Valve enfin sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouvez toutes les annonces ICI) a annoncé l'arrivée cette année de Portal : Collection Cubique une compilation réunissant les deux jeux cultes de Valve, Portal et Portal 2. C'est une licence qui manquait encore au catalogue de la Nintendo Switch et qui va permettre à une nouvelle génération de la découvrir. Avec ses énigmes savantes et son humour noir inimitable, Portal est entré dans la légende des jeux vidéo et on ne peut que se réjouir qu'enfin les deux jeux débarque sur une consoles Nintendo. Notez que Portal 2 pourra être joué en multijoueur local, en écran partagé ou en ligne.

Manque plus qu'une date de sortie précise.