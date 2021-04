E3 2021 : Nintendo confirme la diffusion d'un Nintendo Direct ou assimilé "amusant et séduisant"

Depuis plus d'un an , le monde entier est bouleversé par une crise sans précédent dont on ne voit pas le bout et dont on a encore du mal à mesurer les impacts sur le long terme. Pour autant, la vie essaie malgré tout de suivre son cours et beaucoup s'adaptent comme ils peuvent aux restrictions et interdictions qui empêche les hommes et les femmes de se retrouver. Ainsi si l'année dernière, l'E3, le plus grand salon des jeux vidéo a été annulé, cet année il aura bien lieu... Cependant l'édition sera 10% virtuelle comme on vous l'a annoncé il y a peu avec la présence déjà confirmée de grands noms dont Nintendo.

Dans un tweet publié sur son compte, Doug Bowser, le président de Nintendo of America s'est réjoui du retour de cette institution et de retrouver les joueurs en juin prochain, précisant que Nintendo ferait un évènement virtuel "séduisant et amusant". A ce stade, difficile d'en savoir plus. On sait que chaque année depuis 2015, Nintendo diffuse un Nintendo Direct ou assimilé (Digital Event ou Nintendo Spotlight- voir le petit tour d'horizons des E3 de Nintendo, LA, provoquant toujours de très grosses attentes de la part des fans.

Et ce sera vraisemblablement encore le cas cette année (surtout après le "vide" de l'année dernière) alors que des rumeurs courent sur un programme spécial pour le 35eme anniversaire de Zelda mais aussi sur la sortie d'une Nintendo Switch XL. Sans oublier celle de la suite tant attendue de Breath of The Wild. En même temps, on sait aussi que Nintendo aime bien être son propre "maître des horloges" et ne suit pas forcément le calendrier qu'on lui impose. Donc, tout est possible.

Alors, qu'attendez-vous pour cet E3 ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

https://twitter.com/thetruebowser