E3 2021 - Une édition 100% numérique confirmée, Nintendo sera bien de la partie

Après la confirmation de l'absence d'un salon physique pour l'E3 2021 sous fond de crise sanitaire, les joueurs et journalistes spécialisés du monde entier attendaient impatiemment de savoir si l'évènement qui est présenté comme "le plus grand salon du jeu vidéo" allait trouver une alternative. C'est désormais officiel, l'E3 2021 se présentera sous la forme d'un évènement 100% numérique, et se tiendra donc du 12 au 15 juin 2021 .

Si il est encore trop tôt pour connaître la liste de tous les participants de cette année, plusieurs d'entre-eux ont déjà répondus à l'appel, dont Nintendo. Voici les premiers intervenants confirmés :

Nintendo

Xbox

Capcom

Konami

Ubisoft

Take-Two Interactive

Warner Bros. Games

Koch Media

Ne reste dont plus qu'à patienter jusqu'aux prochaines annonces officielles, et voir si les autres grands noms de l'industrie comme Sony, Square Enix ou Bandai Namco pour ne citer qu'eux répondront également à l'appel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l'E3 2021.

Source : Site officiel de l'E3 2021