Tales of : la série de Bandai Namco annonce son Nintendo Direct à suivre jeudi

Si vous êtes fan de la série Tales of, ne zappez pas ! Revenez, ici même, jeudi 10 août à 13h (heure de Paris) pour découvrir un événement spécial en vidéo à priori présenté par Onosaka Masaya qui personnalise Zélos Wilder dans Tales of Symphonia Remastered. Peu d'infos sur ce que nous réserve cet événement mais on espère des annonces et des surprises; On vous en reparle, dès qu'on n'en sait un peu plus.

