Nintendo reconfirme son catalogue de sorties en 2024 sur Nintendo Switch

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier. L'occasion de rappeler les jeux Nintendo à venir cette année sur la Nintendo Switch. Pas de surprise puisque tous les jeux ont déjà été dévoilés l'année dernière et, à part Princess Peach: SHOWTIME!, il s'agit de rééditions d'anciens hits de la firme. On note quand même que Metroid Prime 4 fait de la résistance. Le jeu reste toujours au programme et toujours sans date (ni fenêtre) de sortie.

Des rumeurs d'un possible Nintendo Direct dans les jours (ou heures) qui viennent pourraient peut-être animer ce catalogue

Jeux Nintendo prévus en 2024

,Lire aussi :