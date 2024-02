Nintendo Direct en approche la semaine prochaine

Il fallait bien qu'il y en ait un qui ose. Shpeshal Nick de la chaîne YouTube de Nintendo Prime a dégainé le premier. Il y aura bien un Nintendo Direct la semaine prochaine. Pour tout vous dire, notre boule de cristal maison (en fait un vieux calot ramassé dans le caniveau) nous avait révélé la même chose en exclusivité mondiale.

Certes, ce n'est pas vraiment une surprise, l'année dernière , un Nintendo Direct avait été diffusé le 8 février (souvenez-vous) et l'année d'avant , c'était le 9 février (souvenez-vous) mais Nintendo peut aussi changé ses plans d'autant plus que 2024 n'est pas, à priori, une année tout à fait comme les autres... En effet, si 2024 est l'année de l'annonce (et peut-être aussi de la sortie) de la Nintendo SWITCH 2, la société japonaise va peut-être être tentée de modifier ses habitudes (et les nôtres, par la même occasion).

Il est clair qu'on imagine mal, Nintendo dévoiler sa nouvelle console dans un "simple" Nintendo Direct. Cependant, la firme peut malgré tout, préciser les sorties à venir sur la Switch.

Pour le moment, on sait que Mario vs. Donkey Kong et Princess Peach: SHOWTIME! arrivent respectivement le 14 février et le 22 mars , et que Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario : La Porte Millénaire sortiront plus tard dans l'année (voir le catalogue 2024 de la Nintendo Switch). Nintendo peut apporter quelques précisions et ajouter quelques titres pour patienter jusqu'à la révélation tant attendue (si tant est qu'elle arrive bien cette année...)

Quoiqu'il en soit, on prend note et on se donne rendez-vous le 5 et le 6 février pour voir si cette déduction prédiction se réalise- ou pas. En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

