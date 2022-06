Portal : collection cubique disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch - détails, prix, poids...

Jusqu'à présent pour jouer avec les portails sur Nintendo switch, il fallait être bon en construction de ponts avec Bridge Constructor Portal. Heureusement suite à la publication du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) les deux titres originaux sont désormais disponibles en téléchargement sur l'eShop. On ne peut cependant pas les acheter indépendamment- en tout cas pour le moment et il faut donc forcément acheter les deux via Portal : collection cubique. La collection est disponible au prix de 18,99€. Comptez près de 10 Go d'espace dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console ( 2,6 Go pour le premier et 7,3 Go pour le second .)

Retrouvez la présentation du jeu via le communiqué de presse et le passage du Direct dédié au jeu en vidéo. Toutes les annonces du NINTENDO DIRECT MINI: PARTNER SHOWCASE DE JUIN 2022 dans notre news spéciale