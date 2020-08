[RUMEUR] : Metroid Prime 4 déjà en précommande

Alors que nous avons eu vent cette semaine comme quoi Retro Studios, le studio de développement derrière le reboot de Metroid Prime 4, recherchait un Lead Producer il est difficile de croire que le jeu est sur sa phase finale de son développement. Pourtant c'est ce que laisse penser, le site du distributeur français WTT qui liste Metroid Prime 4 pour le 30 octobre 2020 (voir image ci-dessous).

Concernant Metroid Prime 4, nous pensons que ces informations divulguées par le site sont erronées et ressemblerait plus à une page placeholder en attendant plus d'informations du côté de chez Nintendo. Plusieurs choses nous laissent penser que Metroid Prime 4 ne sortira pas de si tôt. Premièrement, le 30 octobre est prévu Pikmin 3 Deluxe (voir ici) sur Nintendo Switch et sortir deux grosses licences le même jour serait un mauvais coup de communication de la part de BigN. Deuxièmement, comme on vous l'a évoqué précédemment, Retro Studios recherche actuellement un Lead Producer pour Metroid Prime 4 ce qui est un poste haut placé dans l'industrie du jeu vidéo. Et pour finir, dernièrement le même site avait listé le collector de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (voir ici) et depuis la page est introuvable.

Toutes ces informations vont dans une même direction et nous pensons que Metroid Prime 4 ne sortira pas le 30 octobre 2020 et encore moins cette année. Bref, tout le monde semble être un peu à cran que ce soit du côté des distributeurs ou des joueurs par le manque de communication de Nintendo depuis bientôt un an. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Wtt