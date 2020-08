Zelda Breath of The Wild 2 : déjà une édition collector en précommande

Nous venons à peine de nous remettre de la rumeur d'un portage de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch (voir ici) qu'une autre survient autrement plus forte et surprenante. En effet, on découvre sur le site du distributeur français WTT, une référence à une version collector de Zelda Breath of the Wild 2 !

Alors évidemment, même si on se doute que le jeu aura probablement une version collector, difficile d'en déduire quoi que ce soit à ce stade- surtout avec la date du 31 décembre 2020. Cela peut être un signe, une erreur, un coup de pub ou... N'importe quoi ! Il faut tout de même noter que la version Nintendo Switch de The Witcher III avait été dévoilée de la même manière sur le même site (voir ici) Cependant, entre les différentes rumeurs, celles du retour des Mario 3D (voir ici) ou de l'anniversaire de Zelda (voir là) mais aussi le gros point d'interrogation sur le line-up de fin d'année sur Nintendo Switch, cela ne rend que plus nécessaire une clarification de Nintendo qui tarde décidément à venir... Alors une annonce concernant la suite tant attendue de Zelda Breath of the Wild est-elle prévue prochainement ? Mystère...

