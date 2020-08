Zelda : Skyward Sword est-il un bon Zelda ?

Zelda Skyward Sword va-t-il ressortir sur Nintendo Switch ? A l'occasion de cette rumeur qui a ressurgi ce week-end, on fait le point sur les qualités et les défauts de cet épisode conçu pour la Wii et on fait un petit saut dans le temps pour voir ce que les médias en avaient dit en 2011, à l'époque de sa sortie sur Wii... Alors, Zelda : Skyward Sword, un triomphe ?

Skyward Sword : ça sent (toujours) l'épée ?

Alors que des rumeurs annoncent depuis des mois le retour des jeux Mario 3D sur Nintendo Switch dont Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 les deux Mario 3D de la Wii (voir ici) une autre rumeur semble indiquer que The Legend of Zelda : Skyward Sword, le Zelda de la Wii est lui aussi attendu sur Nintendo Switch ! Alors évidemment, on se dit que cela fait un peu trop de portages d'un coup surtout que Pikmin 3 Deluxe, portage du jeu Wii U, est déjà officiellement attendu fin octobre prochain et que d'autres rumeurs évoquent aussi la sortie d'une nouvelle version de Super Mario 3D World ! Et des nouveaux jeux, c'est prévu aussi ou c'est en option ?

Comme il n'y a pas eu de Nintendo Direct en milieu d'année (l'E3 ayant été annulé) et que depuis Nintendo dévoile ses plans au compte-gouttes sur Twitter, difficile d'y voir clair et de se projeter au delà du mois d'octobre. Ainsi, ces rumeurs peuvent tout à fait être fondées. Peut-être que Nintendo va rendre disponible plusieurs jeux du catalogue Wii en version HD ? On vous a justement fait une liste des jeux Wii intéressants que l'on a aimé et que l'on aimerait bien rejouer sur Switch... Les sorties peuvent en outre être étalées sur plusieurs mois. On sait aussi que depuis le lancement de la Nintendo Switch, chaque année est l'occasion de découvrir un "nouveau" jeu Super Mario et un nouveau jeu lié à Zelda. Sachant que Twilight Princess et The Wind Waker ont déjà eu droit à leur portage HD sur Wii U (ce qui n'exclut d'ailleurs pas un retour...) The Legend of Zelda : Skyward Sword pourrait être le prochain sur la liste.

L'apparition d'une version Nintendo Switch de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Amazon a quoiqu'il en soit fait son effet sur la communauté qui s 'est déchaînée, notamment sur Twitter, chacun y allant de son commentaire et de son propre ressenti sur le jeu. Sur Nintendo-Master, nous avons déjà eu l'occasion de dire ce que nous pensions du jeu (et justement notamment dans notre top des meilleurs jeux Wii)

Il s'agit, pour nous,d'un Zelda de transition qui est né, à la fois de la volonté de Nintendo de justifier les spécificités de la Wii, en créant un jeu Zelda autour de la Wiimote et plus spécifiquement du Wii Motion Plus (WM+) mais aussi d'une réflexion sur la nécessité de renouveler les conventions qui régissent la saga Zelda. Avec Skyward Sword, Nintendo a voulu surprendre les joueurs en prenant le contre-pied de ce qu'ils attendent d'un Zelda à chaque opus... Ils ont alors décidé d'enlever tout le "superflu" pour ne se concentrer que sur l'essentiel : les donjons et leurs puzzles. L'aspect contemplatif a ainsi été totalement supprimé au profit d'une trame très dirigiste et archi balisée, et les aires de jeu ont été concentrées sur de petites surfaces indépendantes les unes des autres avec l'obligation de retourner plusieurs fois dans les mêmes zones pour en faire une nouvelle lecture.

D'un point du game et du level design, c'est d 'ailleurs du grand art puisque chaque environnement est construit en escaliers et cache en fait plusieurs surfaces avec plusieurs chemins différents mais d'un point de vue ludique, c'est forcément décevant car même si on découvre de nouvelles zones et que l'on vit à chaque passage de nouvelles aventures, être contraint de retourner dans une zone ou un donjon déjà terminé n'a rien de follement excitant à la base.

Paradoxalement, Skyward Sword reste aussi très proche des autres opus dans sa construction et l'agencement des séquences avec une progression classique et des passages repris d'autres opus (comme ceux des Larmes qui remplacent les Perles de Twilight Princess...) On retrouve aussi les rubis, la tunique verte, la quête des quart de cœur, etc. Ou encore le fait que Link ne parle pas alors qu'à de nombreuses reprises, il doit s'expliquer et donc se transforme en mime. Il y a aussi la harpe qui renvoie aux séquences avec l'ocarina d'OOT ou avec le loup de TP... Sauf que là, c'est un peu Wii Music dans Zelda, cela n'apporte rien si ce n'est de la frustration (car en plus faut agiter la Wiimote en rythme et cela ne marche pas très bien.)

C'est un des points de discorde de Skyward Sword pour de nombreux joueurs : le gameplay "nouvelle façon de jouer". En effet, dans Skyward Sword, presque toutes les actions nécessitent d'utiliser la Wiimote, la reconnaissance de mouvement et le pointeur. Ainsi l'épée de Link se dirige avec la Wiimote comme si on tenait vraiment l'épée entre les mains et on vise avec le pointeur pour utiliser l'arc ou le lance pierre Cela fonctionne très bien même si parfois, cela épuise de devoir s'agiter pour de tout petits combats de rien du tout et que certains joueurs ont plus de mal que d'autres- avec notamment des soucis de calibrage. Là ou cela se complique c'est dans le ciel en volant puisqu'il faut tenir la Wiimote comme s'il s'agissait d'un avion en papier (idem pour le scarabée volant) Ce n'est pas toujours facile et puis surtout, ça limite grandement le gameplay lors des phases de vol puisque la Wiimote étant occupée, on ne peut pas servir pour attaquer ou se défendre. résultat dans le ciel, il ne se passe quasiment rien.

Si la version Switch du jeu propose un gameplay classique, ces séquences risquent d'apparaître encore plus vides et lentes- à moins de les repenser et d'ajouter des îles, des rencontres, etc...

Ainsi, Skyward Sword apparaît d'un côté comme totalement différent et même frustrant par certains côtés mais de l'autre hyper prévisible dans son déroulement et la succession de ses phases de jeu. C'est d'ailleurs la grande question : le jeu serait-il "mieux" avec un gameplay classique ? Pas sûr... Justement parce que chaque élément a été pensé à cause de cette jouabilité particulière et qu'il faudrait quasiment repenser pas mal de séquences, en rajoutant des ennemis, en revoyant leur schéma de combat, etc.

A l'arrivée, les partis pris de The Legend of Zelda : Skyward Sword vont conduire Nintendo a être beaucoup plus radical avec The Legend Of Zelda: Breath of The Wild qui apparaît d'ailleurs aujourd'hui comme le parfait opposé du jeu Wii en assumant un retour aux sources et en dynamitant réellement les conventions que l'on pensait immuables de la série. On a l'impression que c'est la suite logique d'une réflexion amorcée avec Twilight Princess et aboutie avec Skyward Sword. C'est à cause (ou grâce) à Skyward Sword que Breath of The Wild existe tel qu'on le connaît.

Mais The Legend of Zelda : Skyward Sword est-il bon ? Est-il un bon Zelda et, plus largement, est-il un bon jeu (l'un n'allant pas nécessairement de soi avec l'autre.)

A l'époque de la sortie du jeu, nous avions compilé (notamment sur le blog de votre serviteur) les tests et les notes de différents médias. Il faut se souvenir que bien plus que Breath of The Wild, The Legend of Zelda : Skyward Sword a bénéficié d'une campagne de hype assez hallucinante. Le jeu a été vendu et survendu bien avant sa sortie. La presse anglo-saxonne en a d'ailleurs fait des tonnes. C'est le magazine Edge qui a donné le ton. En effet, il a été le premier à noter le jeu et à lui octroyer un 10/10 en parlant de "triomphe ! Il sera suivi par Gameinformer, Wired, Guardian, Eurogamer, Nintendo Life, Nintendo World Report et Ign qui mettront tous la note ultime au jeu.

Pour nous mettre dans l'ambiance, l'AFJV ( L'Agence Française pour le jeu Vidéo) mettra même en ligne quelques extraits de tests avant la sortie du jeu comme pour mieux nous préparer au chef d'oeuvre. Retrouvez donc ce que l'on pouvait lire AVANT la sortie du jeu dans la presse :

Libération : « Le monde de Zelda s'est ouvert et diversifié. Les développeurs ont une telle confiance dans la solidité de cette licence, sans doute la plus prestigieuse de l'histoire du jeu, qu'ils n'ont pas craint de lui ouvrir de nouveaux horizons, de l'augmenter de nouvelles perspectives. Skyward Sword, sous sa tendresse pastel, est un terrain de jeux épique, immense et sophistiqué. »

: « Le monde de Zelda s'est ouvert et diversifié. Les développeurs ont une telle confiance dans la solidité de cette licence, sans doute la plus prestigieuse de l'histoire du jeu, qu'ils n'ont pas craint de lui ouvrir de nouveaux horizons, de l'augmenter de nouvelles perspectives. Skyward Sword, sous sa tendresse pastel, est un terrain de jeux épique, immense et sophistiqué. » Jeuxvideo.com : « Des donjons magnifiques et inspirés, témoins de scènes d'anthologie ! »

Jeuxvideo.fr : « Skyward Sword enchaîne les moments de bravoure sur un rythme qui ne faiblit pas. Des idées de game design parmi les plus belles et les plus ludiques que la série nous a donné de voir. »

Jeuxactu : "Avec une prise en main immédiate et un Wii MotionPlus d'une précision redoutable, The Legend of Zelda : Skyward Sword prouve une nouvelle fois que Nintendo ne transige jamais avec le gameplay de ses licences emblématiques".

Gameblog « Avec The Legend of Zelda : Skyward Sword, embarquez pour un voyage onirique à mi-chemin entre l'héroïsme de Twilight Princess et la poésie visuelle de Wind Waker. »

IG Magazine : « Telle la toile d'un grand maître, Skyward Sword dévoile de nouvelles facettes à chaque fois que l'on y plonge le regard. Et de petites trouvailles en découvertes, sa contemplation révèle finalement le trésor de créativité que constitue cette fresque lyrique. »

: « Telle la toile d'un grand maître, Skyward Sword dévoile de nouvelles facettes à chaque fois que l'on y plonge le regard. Et de petites trouvailles en découvertes, sa contemplation révèle finalement le trésor de créativité que constitue cette fresque lyrique. » Gamekult : « Synthétisant le savoir-faire acquis par Nintendo avec la Wii, The Legend of Zelda : Skyward Sword est un jeu-somme qui concentre et réinterprète à sa façon les codes d'une série née il y a un quart de siècle. »

Nintendo le Magazine Officiel : « Pour les 25 ans de la Légende de Zelda Nintendo nous gratifie de l'un des meilleurs épisodes de la saga. »

: « Pour les 25 ans de la Légende de Zelda Nintendo nous gratifie de l'un des meilleurs épisodes de la saga. » JVN : "Skyward Sword est à la Wii ce que Ocarina of Time était à la Nintendo 64."

Bertrand Amar : « Le meilleur jeu de l'histoire de la Wii ! »

Finalement, le jeu sortira et quasiment instantanément, il divisera la communauté qui accusera la presse d'avoir surévalué le jeu. En France, de nombreux médias donneront la note de 9/10 (ou 18/20) et encenseront le jeu tout en pointant quelques défauts notamment le fait que le jeu mette du temps à démarrer, qu'il est trop bavard, techniquement dépassé et que le WM+ a des soucis de calibrage.

Ainsi pour Jeuxvidéo.com le jeu fera date et "frise le chef d'oeuvre" malgré un scénario "pas bien extravagant" et une première partie trop longue à démarrer (18/20)

le jeu fera date et "frise le chef d'oeuvre" malgré un scénario "pas bien extravagant" et une première partie trop longue à démarrer (18/20) Pour Jeuxvidéo.fr "Skyward Sword se joue des conventions de sa propre série pour mieux surprendre et émerveiller"... Il est juste dommage que "l'engouement ne prend vraiment qu'après cinq heures de jeu" (9/10)

"Skyward Sword se joue des conventions de sa propre série pour mieux surprendre et émerveiller"... Il est juste dommage que "l'engouement ne prend vraiment qu'après cinq heures de jeu" (9/10) Pour JeuxActu en revanche, si le jeu a des "qualités indéniables", il est loin du "mythe attendu par les fans"! Les donjons sont courts et pratiquement ratés ("on n'a frôlé la catastrophe") Le jeu est en outre trop facile et surtout "on ne retrouve pas ce génie qui a permis à Twilight Princess de flirter avec la perfection"... (16/20)

en revanche, si le jeu a des "qualités indéniables", il est loin du "mythe attendu par les fans"! Les donjons sont courts et pratiquement ratés ("on n'a frôlé la catastrophe") Le jeu est en outre trop facile et surtout "on ne retrouve pas ce génie qui a permis à de flirter avec la perfection"... (16/20) Gamekult trouve que le jeu est bon mais n'enthousiasme pas. Il est "trop bavard" et Fay et Girahim "sont ratés" . De plus, le"parti pris graphique ne fonctionne que sur des vieux écrans" car sur télé Hd c'est de la bouillie de pixels (8/10- quand même)

trouve que le jeu est bon mais n'enthousiasme pas. Il est "trop bavard" et Fay et Girahim "sont ratés" . De plus, le"parti pris graphique ne fonctionne que sur des vieux écrans" car sur télé Hd c'est de la bouillie de pixels (8/10- quand même) Pour G ameblog , le jeu est "souvent frustrant" en imposant d'incessants allers-retours... Il est en outre "techniquement dépassé" et le WM+ a quelques problèmes... Finalement, Skyward Sword est "un bon épisode, oui mais pas un inoubliable malheureusement"! (8/10- re-quand même !)

, le jeu est "souvent frustrant" en imposant d'incessants allers-retours... Il est en outre "techniquement dépassé" et le WM+ a quelques problèmes... Finalement, est "un bon épisode, oui mais pas un inoubliable malheureusement"! (8/10- re-quand même !) Puissance-Nintendo pointera les mêmes défauts mais qualifiera le jeu de must-have (19/20)

pointera les mêmes défauts mais qualifiera le jeu de must-have (19/20) Sur Nintendo-Master, le jeu sera globalement encensé malgré un ciel vide et un air de déjà vu (9/10)

Alors que retenir de tout ceci ? Finalement, on se rend compte en parcourant tous ces tests, à quel point Zelda est une licence qui compte pour les joueurs qui recherchent toujours l'excellence à chaque nouvel opus, réclamant du nouveau tout en voulant forcément retrouver ce qu'ils ont tant aimé par le passé. Une équation quasi impossible à satisfaire qui a conduit Nintendo dans l'impasse Skyward Sword. Un Zelda original mais un peu bancal malgré des fulgurances et le fait qu'il reste bien au dessus de la majorité de la production vidéoludique. Evidemment, si c'est votre premier Zelda, vous ne le ressentirez pas de la même façon. Il n'y aura pas de sensation de redite et vous serez peut-être moins frustré par certains côtés du jeu et simplement happé par la succession de très grands moments qu'il renferme. le jeu a d'ailleurs beaucoup de qualités : son introduction, la plupart de ses donjons et de ses boss, son parti pris graphique, les items et les énigmes créées pour leur utilisation, cette idée folle de sauter dans le vide mais aussi le Banni, Ghirahim, Hergo...

En conclusion, une chose apparaît évidente, si en 2011, il était inconcevable aux possesseurs de Wii, de passer à côté de Skyward Sword, en 2020, il en sera forcément de même sur Nintendo Switch ! Evidemment, encore faut-il que le jeu sorte sur Nintendo Switch...