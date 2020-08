Nintendo dépose plusieurs marques annonçant le 35eme anniversaire de The Legend of Zelda

Depuis plusieurs mois des rumeurs persistantes affirment que Nintendo se prépare à fêter les 35 ans de sa licence phare Super Mario en ressortant quatre Super Mario 3D sur Nintendo Switch :Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 (voir détails ici) sachant que Super Mario 3D World aurait droit à une nouvelle version avec du contenu supplémentaire (voir détails là.) Cependant, si tout ceci met des petites étoiles dans les yeux des gamers, malheureusement pour le moment, Nintendo n'a fait aucune annonce allant dans ce sens... Pourtant, la société japonaise aurait eu plusieurs fois l'occasion ne serait-ce que de mentionner cet anniversaire avec les sorties de LEGO Super Mario (voir ici), de LEGO NES (voir là) ou même de Paper Mario : The Origami King (voir là.)

Alors, est-ce à dire que Mario ne fêtera pas son anniversaire cette année , Avec Nintendo, on ne peut être sûr de rien car l'annonce peut survenir d'une seconde à l'autre... Donc on y croit encore ! Et donc si Nintendo fête les 35 ans de Mario, on peut penser qu'il fêtera peut-être aussi l'anniversaire de son autre licence phare Zelda qui aura, elle aussi à son tour 35 ans l'année prochaine !

C'est en tout cas ce que certains joueurs déduisent des très nombreux nouveaux dépôts de marque liés à Zelda que Nintendo vient tout juste d'effectuer et couvrant les jeux vidéo mais aussi les jouets, les vêtements, les sacs, la nourriture et beaucoup d'autres choses encore sachant qu'il y a quelques mois, la firme avait fait la même chose avec Mario... Là encore, l'idée d'un anniversaire de Zelda est plaisant puisqu'il pourrait annoncer la sortie de Zelda BOTW 2 mais aussi des remasters Wii U voire d'un portage de Skyward Sword (tout est possible...)

Mais n'allons pas trop vite et attendons la rentrée pour voir si Nintendo nous prépare une fin d 'année sur le signe de Mario. Si c'est le cas, on pourra sérieusement envisager que 2021 sera l'année de Zelda !

Out of nowhere, The Legend of Zelda JUST registered a NEW trademark this July, and it covers a LOT of classes. This is 99% for next year's Zelda 35 anniversary.



Mario got a trademark JUST like this one last year, most likely for Mario's 2020 anniversary.



Green: zelda

Red: mario pic.twitter.com/BE0Vff4FM8