Paper Mario : The Origami King : toutes les infos sur le nouveau Paper Mario qui sort cet été sur Nintendo Switch

Les rumeurs disaient vrai: la Nintendo Switch aura bien droit à son Paper Mario cette année . Nintendo vient de le dévoiler sur les réseaux sociaux : Paper Mario : The Origami King sortira cet été sur la Nintendo Switch. Dans la foulée, Nintendo a publié un premier trailer et partagé les premières infos. A première vue, le jeu reprendra le moteur graphique et le mélange 3D / 2D de Paper Mario : Color Splash pour une toute nouvelle aventure.

Cette fois, Mario devra affronter le Roi Olly, un despote autoproclamé roi du royaume Origami qui a décidé de plier, au sens propre comme au figuré, le monde à sa volonté en commençant par emballer puis couper-coller le château de la Princesse Peach en haut d'une montagne mais aussi en enroulant les sbires de Bowser. Pour réussir à vaincre ce nouvel ennemi, Mario devra utiliser de nouveaux outils dont des Bras multi-pliés. Il devra aussi faire équipe avec de nouveaux alliés mais aussi de vieilles connaissances... Le jeu s'annonce rempli d'aventures et de rebondissements, avec plein humour, des énigmes, des mini-jeux et un nouveau système de combat à base de cercles... Autant dire qu'à la rédaction, nous sommes déjà conquis et impatients de découvrir ce nouveau titre.

Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en préchargement sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids annoncé de 6,4 Go . Retrouvez tous les détails dans le communiqué de presse et la fiche eShop ci-dessous. En prime les premières images, la jaquette euro et bien sûr, le trailer du jeu. Un trailer qui réserve une petite surprise finale tout à fait étonnante...