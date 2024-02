Offre "Que la partie continue !" : des dizaines de jeux en promotion jusqu'à -70% sur Nintendo Switch

Les offres promotionnelles se succèdent sur l'eShop de la Nintendo Switch et se ressemblent... Cette fois-ci, l'offre du mois s'appelle "Que la partie continue". Elle vous permet pendant dix jours, jusqu'au 25 février , d'obtenir des dizaines de jeux dont certains à -70% de leur prix habituel. Au programme, notamment, quelques jeux de la "famille Mario", des titres multijoueurs ou encore des jeux indépendants... Retrouvez ci-dessous, quelques titres actuellement en promotion et plus encore sur le site de Nintendo.

L'offre "Que la partie continue !" est lancée !

Jeux "Mario et ses amis"

Et aussi :

Splatoon 3 : 59,99 € 39,99 €

: 39,99 € Kirby et le monde oublié : 59,99 € 39,99 €

: 39,99 € Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : 59,99 € 39,99 €

: 39,99 € Persona 4 Golden : 19,99 € 11,99 €

: 11,99 € Fae Farm : 59,99 € 39,99 €

: 39,99 € EA SPORTS FC 24 : 59,99 € 17,99 €

17,99 € Disney Dreamlight Valley : 39,99 € 29,99 €

: 29,99 € Georifters : 31,90 € 1,00 €

: 1,00 € 9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer: Bundle Nintendo Switch : 39,99 € 1,99 €

: 1,99 € DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET - Edition Deluxe : 74,99 € 18,49 €

: 18,49 € The Survivalists : 24,99 € 2 ,49 €

: ,49 € Saints Row: The Big Purple Package : 29,99 € 4,49 €

: 4,49 € LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : 59,99 € 17,99 €

17,99 € Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Edition Deluxe : 54,99 € 21,99 €

: 21,99 € Hades : 24,99 € 12,49 €

: 12,49 € Outer Wilds : 22,99 € 17,99 €

: 17,99 € Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 24,99 € 17,49 €

: 17,49 € Road 96 : 19,96 € 4,99 €

: 4,99 € This War of Mine: Complete Edition : 39,99 € 1,99 €

: 1,99 € Untitled Goose Game : 19,99 € 9,99 €

Source : Nintendo