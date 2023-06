Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Ubisoft dévoile un premier aperçu de Rayman dans son DLC dédié

Toujours prévu pour d'ici la fin de l'année , le troisième et dernier DLC de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope mettra en scène Rayman pour son grand retour. Lors de la conférence Ubi Forward 2023, l'éditeur a mis ce contenu en avant au travers d'une courte bande-annonce dans ce qui ressemble à un hôtel. Nous y découvrons la rencontre entre Rayman, Lapin Mario et Lapin Peach. Pour rappel, le prochain DLC (le second) pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope devrait arriver sous peu et proposera l'exploration d'une toute nouvelle planète pour notre équipe de sauveur de Sparks. Que pensez-vous du nouveau look de Rayman ?