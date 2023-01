Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Les personnages évoluaient encore sur une grille au début du développement

Après un premier Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle en août 2017 qui venait brillamment poser les bases de cette nouvelle franchise collaborative entre Nintendo et Ubisoft, le chantier pour une suite au jeu qui deviendra Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope débuta rapidement. Dans une récente interview avec le média américain Edge, Xavier Manzanares est revenu sur le développement de cette suite en expliquant que jusqu'en avril 2019 , les personnages évoluaient encore dans Sparks of Hope sur une grille à la manière du système de Kingdom Battle.

Nous avions encore la grille en 2018. Toute l'année, nous avons fait des présentations à Nintendo et Ubisoft et le système de grille était toujours là, le curseur était toujours là. Mais en mars ou avril 2019, nous avons décidé de briser ce système, en partie parce que nous avons estimé que nous avions suffisamment la confiance de Nintendo pour contrôler les personnages directement en combat, que nous pouvions faire des choses qui n'auraient peut-être pas été possibles dans le passé. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes allés dans ce sens.