Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope reçoit sa première mise à jour sur Nintendo Switch - Tous les détails

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est un des gros titres de la fin d'année sur Nintendo Switch. Le jeu est très réussi et on vous invite fortement à le découvrir, si ce n'est déjà fait. Si vous avez déjà craqué, sachez que le titre d'Ubisoft a reçu ce week-end sa première mise à jour. pesant seulement 176 Mo, ce patch apporte quelques correction de bugs mais aussi des améliorations visibles en jeu. Pour tout savoir, retrouvez les détails de cette première mise à jour ci-dessous.

NOTES DE MISE À JOUR Correction de plusieurs problèmes de progression qui empêchaient de terminer le jeu à 100 %

Correction d'un problème où le jeu plantait si le boss final essayait de lancer une créature invoquée ou les Lapins Mechakoopas

Correction de quelques problèmes de texte dans les versions localisées du jeu

Correction de quelques problèmes où les héros restaient bloqués ou sortaient des limites

Optimisation générale pour augmenter les fréquences d'images et assurer un gameplay fluide

MISES À JOUR SUR LA QUALITÉ DE VIE Le jeu avertira désormais les joueurs s'ils ont un emplacement Spark vide avant une bataille

La branche Spark Skill Tree incitera désormais les joueurs à aller chercher les ennemis géants

Les quêtes Spark ont ​​été rendues plus faciles à découvrir dans le journal des quêtes et avec une icône sur la carte de voyage

Le niveau de bataille est maintenant affiché à la fois dans le menu tactique Beep-0 et dans le menu de bataille

Les objectifs de bataille seront désormais plus évidents lorsque la carte de bataille sera introduite

Les différences de niveau de difficulté ont été rendues plus apparentes

Amélioration de la visibilité des ennemis errants hors écran qui menacent les héros

Les flaques d'eau duo spécifiques Darkmess, qui récompensent les skins d'armes des héros individuels, afficheront désormais les icônes des héros requis pour la bataille

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus de détails dans notre article spécial

